В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении горе-матери

В Нижнем Тагиле Следственным управлением СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении многодетной матери. Старший сын женщины на протяжении нескольких лет бил тревогу и обращал внимание надзорных органов на ситуацию в семье.

Ранее редакция АН «Между строк» рассказала историю неблагополучной семьи.

«Дети уже долгое время просят, чтобы их забрали от матери и отправили в детский дом. Мать часто бывает в нетрезвом состоянии и употребляет запрещённые вещества на деньги с пособий. Старший сын пытался помогать семье: находил подработки, приносил деньги в дом», — поясняет знакомый семьи.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и поручил докладывать о ходе расследования.