В Нижнем Тагиле мужчина отдал 50 тысяч рублей мошенникам за ключи от домофона

В отдел полиции №17 Нижнего Тагила обратился мужчина, ставший жертвой мошенников, которые сняли 50 тысяч рублей с его банковского счёта.

В мае заявителю позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы, обслуживающей домофоны. Она сообщила, что в доме планируется замена оборудования, и каждому жильцу будут выданы бесплатные ключи, а для получения дополнительных, по её словам, необходимо внести оплату. Злоумышленница уточнила, что для подтверждения заявки нужно назвать код из пришедшего SMS-сообщения. Мужчина сообщил код, после чего на его телефон пришло сообщение со ссылкой, по которой он также перешёл.

Заметив отсутствие обратной связи, мужчина обратился в одно из отделений банка, чтобы проверить состояние своего счёта. Выяснилось, что с его карты списано 50 тысяч рублей. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

В полиции отмечают, что это не первый случай хищения средств мошенниками, представляющимися сотрудниками службы, обслуживающей домофоны. Особенно уязвимы в такой ситуации пожилые люди, которые часто становятся жертвами подобных преступлений.

Также полиция напоминает жителям города о важности соблюдения мер безопасности при общении и использовании банковских услуг. Нельзя сообщать посторонним лицам коды из SMS или реквизиты своих банковских карт, даже если собеседник утверждает, что он сотрудник банка или другой организации. В случае получения подозрительных звонков от «банков», «служб безопасности», «госуслуг» или «технических специалистов», необходимо сразу же обращаться в полицию и не передавать никакую информацию.

Кроме того, важно не переходить по неизвестным ссылкам, присланным в мессенджерах или по SMS. При малейших сомнениях относительно сообщения или звонка, рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по номеру, указанному на официальных сайтах.