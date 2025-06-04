Суд в Нижнем Тагиле признал военнослужащего виновным в сборе денег с подчинённых за сдачу экзамена в ГАИ

Нижнетагильским гарнизонным военным судом рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего Шукурова Т., обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Шукуров в период со 2 по 12 августа 2024 года во время ежедневных построений личного состава, злоупотребляя своим служебным положением, неоднократно говорил подчинённым, что для успешной сдачи экзаменов в ГИБДД на получение водительского удостоверения категории «С» им необходимо передать ему, как должностному лицу, организующему обучение, деньги в размере 4 000 рублей. При этом Шукуров не мог повлиять на решение сотрудников ГАИ относительно успешной сдачи экзаменов, о чём ему было известно.

Подчинённые, введённые в заблуждение относительно необходимости передачи денег, передали Шукурову 120 тысяч рублей. Эти деньги подсудимый впоследствии использовал по своему усмотрению. В судебном заседании подсудимый отрицал свою вину, утверждая, что потерпевшие его оговаривают и что он не предлагал им сдавать деньги, а также что деньги ему никто не передавал.

Нижнетагильский гарнизонный военный суд признал Шукурова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком один год, а также штраф в размере 50 000 рублей и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления, на один год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.