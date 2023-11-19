История Серого дома — здания мэрии Нижнего Тагила на улице Пархоменко, 1а

История появления здания на улице Пархоменко, 1а, где размещается администрация Нижнего Тагила, относится ко второй половине 60-х годов ХХ века, когда в городе была несколько снята острота жилищного вопроса и горисполком наконец обратил своё внимание на нужды районных партийных организаций, которые располагались в зданиях, построенных преимущественно ещё до революции. Сегодня цитадель тагильской власти нередко называют Серым домом.

Первый городской комитет партии появился в Нижнем Тагиле в 1918 году и состоял всего из пяти человек, включая шофёра и машинистку. В те годы вся власть в городе принадлежала местному Совету депутатов, в котором подавляющее большинство имели меньшевики и эсеры, а городской комитет партии большевиков занимал лишь небольшую комнатушку в 10 квадратных метров в бывшем доходном доме, реквизированном у купца Капитона Никитовича Мотылёва (Ленина, 7). После окончания гражданской войны в стране началось «партийное строительство», штаты городских и районных комитетов стали расти и места для новых партийных функционеров стало не хватать.

Кроме собственно аппарата районного комитета, состоящего как минимум из двух секретарей, трёх-пяти инструкторов и заведующего орготделом, при каждом районном комитете партии существовали различные отделы и подотделы, секции и подсекции, которые хоть и работали на общественных началах, но требовали отдельных помещений. Учитывая то, что масштабное капитальное строительство в городе началось только после Великой Отечественной войны, нетрудно представить себе, в каких условиях приходилось работать партийным функционерам и активистам.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов исполком Нижнетагильского горсовета выделяет партийной организации города отдельное помещение — 2-этажный каменный дом с надворными постройками на улице Мамина-Сибиряка (бывшей Большерудянской, впоследствии переименованной в Кирова). Когда-то это здание, построенное по распоряжению Демидовых архитектором Александром Петровичем Чеботарёвым в первой половине XIX века, предназначалось для квартир заводских служащих или временно приглашённых специалистов. В начале ХХ столетия в России грянул экономический кризис и заводовладельцы, стремясь сократить расходы, стали избавляться от «непрофильных активов». Дом был выставлен на продажу и куплен семейством купцов Треуховых. После изгнания с Урала белочехов и колчаковцев дом был реквизирован и на его площадях разместились ликбез, кружок политической грамоты и детские ясли. Вот в это здание и переехал райком ВКП(б) Центрального (позднее Сталинского, затем Ленинского) района Нижнего Тагила и райком ВЛКСМ.



Дом № 21 на ул. Кирова (фото неизв. автора, 1950-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntagil-info.ru/wp-content/uploads/2018/12/16804508be80b88e21a4f489f21183ed.jpg)



В 1958-м по инициативе первого секретаря Нижнетагильского горкома партии Виталия Ивановича Довгопола здание на улице Кирова передали созданному недавно музыкальному училищу, а Ленинский райком КПСС перевели в центр города. В 1965-м музыкальное училище переехало на улицу Карла Маркса, а в здании на четыре года поселился кукольный театр. В 1969 году, после перепланировки и ремонта, дом заселили жильцами, и он прослужил ещё более 30 лет, пока не был признан аварийным.



Дом № 21 на ул. Кирова в 2018 году (фото Сергея Старкова / фрагмент ориг. изображения)

(https://old.tagilka.ru/upload/medialibrary/449/449df8e096384151a3e15d7ab68033a2.jpg)



Экономическая реформа, начатая в 1957 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР Н. С. Хрущёва, привела и к реформе партийных органов. Одно за другим стали выходить постановления ЦК КПСС, направленные на усиление влияния партийных органов на местах. В частности, предлагалось готовить руководящие партийные кадры среднего звена и их резерв на местах. Для этого при горкомах и райкомах КПСС должны были быть открыты школы партактива, курсы пропаганды и агитации и школы молодого коммуниста при городских комитетах комсомола. Выполнение данных постановлений подразумевало новое увеличение партийного аппарата и требовало дополнительных площадей. В Нижнем Тагиле подошли к решению проблемы кардинально и, как только появились финансы и возможности, решили сосредоточить в одном месте и партийную, и исполнительную власть Ленинского района. К тому времени не только Ленинский райком партии не имел собственного здания. Точно такая же ситуация сложилась и с городским комитетом КПСС, который располагался в стенах Горсовета.

В 1960 году для здания горкома партии нашли подходящее место на улице Свердлова (ныне она застроена) между драмтеатром и территорией 2-й городской больницы. Правда, для реализации этого проекта нужно было снести один из четырёх флигелей, оставшихся ещё с демидовских времён, но к тому времени он настолько обветшал, что не представлял какой-либо ценности. В этом же здании решили разместить и Ленинский райком партии, для чего уже готовый проект отправили на доработку.

Здание горкома партии должны были начать строить в 1961-м, но не начали: деньги, выделенные на его строительство, пришлось пустить на возведение нового корпуса 2-й горбольницы. Затем было решено изменить проект здания, чтобы разместить в его стенах ещё и другие органы власти: исполком и райком комсомола Ленинского района. В итоге строить объект начали только в 1964 году, а последний акт приёмки в эксплуатацию был подписан 29 декабря 1972 года.



Строящееся здание горкома партии (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1960_o69.jpg)



В новом здании смогли разместиться и городской комитет партии, и районные комитеты КПСС, и ВЛКСМ Ленинского района, и Ленинский райисполком, и школа партактива. А вскоре на фасаде, обращённом к драмтеатру, появился профиль вождя мирового пролетариата. В 1980-х годах голову Владимира Ильича заменили барельефом, на котором были изображены уже двое — Карл Маркс и Владимир Ленин, а также актуальный в те годы лозунг: «Марксизм-ленинизм — знамя нашей эпохи».



Фото Евгения Шалгина / фрагмент ориг. изображения

(http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1970-75_008.jpg)





Фото Евгения Шалгина / фрагмент ориг. изображения

(http://historyntagil.ru/cards/old_tagil/1970-75_010.jpg)



В 1991-м эпоха марксизма-ленинизма закончилась и перед новыми городскими властями встал вопрос: чем заменить изображения теоретиков коммунизма? Раздумывали долго. В конце концов в 2005 году на фасаде здания администрации города установили большие часы с боем, которые очень быстро полюбились тагильчанам.

«Идея возникла во время парада 9 Мая. Я пошутил, что наша площадь ничем не хуже Красной, только курантов не хватает. Всем присутствующим этот ход мыслей понравился, и вскоре мы установили часы с кремлёвским боем. Сначала они били круглые сутки, но потом по просьбе жителей ближайших домов стали играть только днём», — вспоминал впоследствии мэр города Николай Наумович Диденко.

Любопытно, но идея с часами была не новой. Ещё в 1970-х годах первому секретарю Нижнетагильского горкома партии Юрию Владимировичу Петрову тагильские архитекторы предлагали украсить фасад здания часами. Предложение даже вынесли на бюро горкома, но оно не было поддержано.



Часы на фасаде здания администрации Нижнего Тагила (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ural-news.net/img/20230816/fe6803b849c9fd6bb41b5be2cec03c3e.jpg)



Однако часы имели существенный недостаток: доступ к ним снаружи для обслуживания не был предусмотрен конструкцией, а доступ к часовому механизму изнутри здания был невозможен. Именно по этой причине профилактикой часов практически никогда не занимались. В последние годы поломки часов стали происходить всё чаще, а стоимость их ремонта всё возрастала. И летом 2018 года в мэрии приняли решение демонтировать «тагильские куранты» и заменить их гербом города.

Теперь несколько слов о гербе. Долгое время у Нижнего Тагила вообще не было герба. Этим вопросом городские власти озадачились лишь в 1972 году, когда был объявлен мини-конкурс, в котором победу одержал проект герба, разработанный тагильскими художниками и архитекторами Анатолием Обуховым, Иваном Боголюбовым, Владимиром Солтысом и Львом Переваловым.

Официальное описание первого в истории города герба гласило: «Герб города Нижний Тагил отражает существо современного индустриального города и его историческое прошлое. Герб исполнен в форме щита, символизирующего вклад города в укрепление оборонной мощи нашей Родины. На щит наложено малахитовое поле — каменный цветок, лепестки которого в венчающей части имеют стилизованную форму силуэта гор и древней горняцкой поисковой лозы: элемент показывает богатство земных недр Нижнего Тагила и его горнорудную промышленность. В центре щита размещена композиция элементов, отражающих основную промышленность города: металлургию, машиностроение и химию. На металлургическом ковше дан силуэт соболя, бывшего товарным знаком качества знаменитого на весь мир тагильского железа с маркой “Старый соболь”. Всю композицию в центре герба венчает пламя, символизирующее творческий труд тагильчан. В нижней части щита показана дата основания города. Материал эталонного варианта герба города — медное литьё и малахит».



Эскизы вариантов герба города Нижний Тагил (коллаж Александра Шорина / фрагмент ориг. изображения)

(https://old.oblgazeta.ru/media/article_photos/2d7993ed655cd4c16f01e9be7e08a4233a16810b4356ea0bfc9c105a.jpg.1024x0_q85.jpg)



Герб был утверждён на заседании горисполкома 24 июля 1973 года. В 1995-м этот же герб был перерегистрирован в Свердловском областном управлении юстиции. В конце 2005 года депутаты Нижнетагильской городской думы решили, что городу нужен новый герб. За помощью в разработке народные избранники обратились к двум организациям: Уральской геральдической ассоциации и ООО «Гербоведъ». В результате для Нижнего Тагила разработали новый вариант герба, который был утверждён депутатами в июле 2006 года.



Новый герб города Нижний Тагил (нe oxpaняeтcя aвтopcким пpaвoм)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Flag_of_Nizhny_Tagil_%28Sverdlovsk_oblast%29.png)



В обосновании символики нового герба разработчики указывали: «За основу герба города взята печать Нижнетагильского завода. Использование печати Нижнетагильского завода показывает роль Демидовых в становлении горнозаводского Урала. Кроме того, сочетание горного дела и металлообработки символизируется рудоискательными лозами и молотом — чекмарём для выделки листового железа. Щиток и шлем показывают на роль жителей Нижнего Тагила в укреплении оборонной мощи страны, а лавровый венок указывает на трудовую доблесть тагильчан, а также на славу, которую завоевало тагильское железо в мире и удерживает позиции до настоящего времени. Пурпур указывает на величие, а также на высшее достоинство и верховенство по многим позициям в Свердловской области и России».

Если вчитаться в текст описания, создаётся впечатление, что герольдмейстеры составляли герб Нижнетагильского демидовского завода, а не города. Новый герб совершенно не отражал историю Нижнего Тагила в советский период, а основные его элементы были просто скопированы с герба Демидовых, который был составлен в 1720 году и занесён в «Общий гербовник дворянских родов» (реестр дворянских родов России) и в геральдические справочники ряда европейских стран.

Неизвестно, чем руководствовались тагильские депутаты, принимая новый герб, но специалисты утверждают, что подобная похожесть может выйти боком: например, расценена как намеренное незаконное использование фамильного герба, со всеми вытекающими последствиями. Потомки знаменитых заводчиков до сих пор живут и здравствуют и в Европе, и за океаном, и неизвестно, как они отнесутся к подобным вольностям.