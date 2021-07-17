Город и его люди. Аврора

Невероятная и драматичная история ждёт сегодня всех любителей рубрики выходного дня «Город-ЛабириНТ». Она о женщине, которую боготворили бравые кавалергарды, юноши из самых блестящих аристократических семейств и даже тайный покровитель из царской династии. Женщине, которую воспевали поэты и музыканты и которая однажды стала «врагом рабочего класса»…

Красивый дом под номером 26 на улице Тагильской ныне больше известен как Музей быта и ремёсел Горнозаводского округа (Тагильская, 26). Хотя знаменит он ещё и тем, что в нём останавливалась и жила Аврора Карловна Шернваль-Демидова, супруга Павла Николаевича Демидова, мать Павла Павловича, бабушка Елима, Анатолия, Павла, Марии, Елены и Авроры Павловичей — последних известных тагильским историкам Демидовых «акинфиевой ветви».

Непременно прочтите начало этой удивительной истории от Дмитрия Кужильного.



https://ic.pics.livejournal.com/immrill/12746799/136737/136737_900.jpg



Когда-то, ещё до событий 1917 года, эту женщину почитали на Нижнетагильских заводах куда больше, чем самого «доброго» приказчика, и даже больше самих господ заводовладельцев. Но после двух революций, Гражданской войны и нескольких лет борьбы с разрухой малограмотный пролетариат, совершенно не раздумывая, записал Аврору в список «врагов рабочего класса» и предал её имя забвению более чем на полвека...

Аврора Шернваль родилась 1 августа 1808 года в городе Бьёрнеборге (ныне — Пори) в семье шведских дворян, перебравшихся в Финляндию на постоянное жительство. Её отцом был Карл Юхан Шернваль, занимавший весьма высокое положение в администрации Великого Княжества Финляндского, а матерью — баронесса Ева Густава фон Виллебранд, очень дальняя родственница шведского короля Густава I.

У Авроры были старший брат Эмилий (1806–1890) и двое сестёр — Эмилия (1811–1846) и Александра, или Алина (1812–1850). Судьбы их не менее интересны, но мы ограничимся лишь краткой информацией о них.

Эмилий окончил университет в Турку и начал военную службу в Вильманстрандском пехотном полку в Финляндии, но за причастность к декабристскому движению был отправлен на Кавказ, где проявил себя с самой положительной стороны и был прощён императором. Позднее Эмилий дослужился до самых высоких чинов в армии и стал весьма заметной политической фигурой в Финляндии. Александра, которую домашние звали Алиной, вышла замуж за португальского дипломата, к тому же дворянина знатных кровей Жозе Маурисиу Коррейа Энрикиша и была счастлива в браке. Эмилия Шернваль в 1828 году вышла замуж за графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина, который оказался в Финляндии в ссылке за связь с декабристами.

В 1812 году семья Шернваль переехала в Выборг, куда Карл Юхан Шернваль был назначен губернатором. Через три года он скоропостижно скончался, а Ева Шернваль вышла замуж за статского советника Карла Валлена, который стал образцовым отчимом для детей супруги от первого брака. Валлен пригласил лучших учителей и воспитателей, благоустроил семейную усадьбу в Эспо и сам принимал активное участие в воспитании детей. В 1820 году Карл Валлен стал членом Финляндского сената, а через год был назначен прокурором. В тот же год сёстры Шернваль стали выезжать в свет.



В. И. Гау. Аврора Карловна Шернваль-Демидова (акварель, 1830 г.)

(общ. достояние)



А вскоре у Авроры случилась первая любовь. На одном из гарнизонных вечеров юная Аврора увидела двух русских офицеров: Александра Муханова и Евгения Баратынского. Баратынский сразу влюбился в Аврору, но внимание девушки привлёк Муханов.

Александр Муханов за недолгую службу в армии приобрёл репутацию бабника и картёжника, но наивная девушка не замечала столь очевидных «достоинств» избранника. Он осыпал её такими знаками внимания, что все стали говорить о ней как о его наречённой невесте. Муханов посылал Авроре цветы, тратя на корзины и изысканные букеты всё своё маленькое годовое содержание или постоянно закладывая что-то в ломбард, писал девушке длинные сумбурные послания, в которых восторженно называл любимую своей «богиней Зарёй». Роман гвардейского кутилы и юной финки развивался бурно, но в один прекрасный день «милый Александр Алексеевич» вдруг исчез с её глаз, вызванный в родовую деревеньку внезапным письмом заболевшей матушки. Вернулся он только через четыре года и на Аврору уже не смотрел.

Некоторые российские и ряд финских исследователей жизни Авроры Карловны Демидовой-Карамзиной единодушно отмечают, что письмо заболевшей матушки было лишь формальным объяснением исчезновения Муханова. Истинной же причиной столь стремительного отъезда известного сердцееда они называют внимание к юной Авроре со стороны одного из братьев царя Александра. Кого именно — Михаила, Константина или Николая, — доподлинно неизвестно, однако многие историки отдают роль тайного покровителя Авроры всё-таки Николаю, который довольно часто посещал с инспекцией воинские части, дислоцированные в Финляндии, бывал на балах и мог увидеть Аврору и влюбиться в неё.



Georg von Bothmann. Портрет императора Николая I

(общ. достояние)



В 1831 году Аврора вслед за сестрой Эмилией переезжает в Петербург. А ещё год спустя её представляют ко двору и она становится фрейлиной императрицы Александры Фёдоровны. Аврора начала появляться на светских приёмах, где снискала всеобщее восхищение. В неё влюблялись и юноши из самых блестящих аристократических семейств, и бравые кавалергарды, её воспевали поэты и музыканты. Среди поклонников юной красавицы были поэт и мемуарист Пётр Андреевич Вяземский, литератор и педагог Василий Андреевич Жуковский, композитор Михаил Юрьевич Виельгорский, написавший мазурку и романс с символическим названием «Аврора» на стихи Евгения Баратынского, посвящённые Авроре:

«Выдь, дохни нам упоеньем,

Соименница зари,

Всех румяным появленьем

Оживи и озари!»

И тут в её жизни снова возник Муханов, промотавший остатки состояния и так и не сделавший успешной военной карьеры. Теперь Аврора представлялась ему весьма завидной партией: её годовой доход от службы при императорском дворе составлял ни много ни мало 5 тысяч рублей золотом! На этот раз их роман развивался ещё стремительнее. Был уже назначен день свадьбы, шилось приданое, императрица готовила памятный подарок для своей любимой фрейлины. Но незадолго до венчания Муханов с друзьями затеяли холостяцкую пирушку, а наутро жених на лихаче-извозчике помчался к невесте, набросив на плечи лишь тонкую шинель. Простудившись на февральском ветру, несколько дней спустя он скончался от крупозного воспаления лёгких.

Вскоре после похорон жениха Аврора сообщила императрице, что хочет уйти в монастырь. На что Александра Фёдоровна ответила: «Выбросьте это из головы, милочка. Я уверена, что у вас впереди блестящее будущее».



Джордж Доу. Портрет императрицы Александры Фёдоровны

(общ. достояние)



Когда Авроре исполнилось 27 лет, на её пути появился Павел Николаевич Демидов. Познакомила их императрица на одном из приёмов.

38-летний Павел Демидов, миллионер, промышленник, известный коллекционер, археолог, любитель антиквариата, считался одним из завидных женихов России. Истинный сын века Просвещения, получивший блестящее образование, он принадлежал к новому поколению горнозаводчиков.

Уже в юном возрасте, проявляя «патриотическую ревность», 14-летний Павел участвовал в Бородинском сражении в составе специального Демидовского егерского полка, созданного на средства его отца, Николая Никитича, в 1812 году. В дальнейшем карьера Павла Николаевича пошла по гражданской службе. Он получил титул действительного статского советника, стал камергером двора, был награждён множеством орденов. Со временем ему в наследство перешли горнорудные предприятия, золотые и платиновые прииски на Урале и в Сибири, множество доходных домов в 11 городах Российской империи. Свои богатства Павел Николаевич тратил не только на приумножение капитала: он являлся одним из крупнейших российских меценатов и благотворителей. Так, в 1831 году по его инициативе Академия наук учредила специальные Демидовские премии, присуждавшиеся «за оригинальные творения во всех отраслях человеческих знаний, словесности и промышленности в своём Отечестве».



Портрет Павла Николаевича Демидова (неизв. авт.)

(общ. достояние)



Современники рассказывали, что, впервые увидев печальную молодую женщину в скромном чёрном платье, на которую ему указала императрица, Павел Николаевич не сразу признал в ней ту, о которой столько говорили в свете. Заметив тень разочарования на лице заводчика, Александра Фёдоровна сказала: «Дело, конечно, ваше, Демидов. Но смотрите, не пожалейте после…»

В следующий раз Аврора и Павел увиделись лишь два года спустя, и вскоре Павел Николаевич сделал «роковой красавице» предложение. Засидевшаяся в девицах Аврора, поддавшись уговорам родных, мечтавших наконец выдать ее замуж, согласилась. Поначалу сам Павел не скрывал, что женитьбу на Авроре считает «ещё одним приобретением для своей коллекции дорогих редкостей», и заверял друзей и знакомых, что женитьба никак не изменит течение его жизни. Он и не думал, что настоящая любовь к Авроре придёт позже.

В качестве свадебного подарка Павел Демидов преподнёс невесте шкатулку из платины, добытой на уральских приисках, внутри которой расположил четырёхрядное ожерелье из жемчужин величиной с орех и алмаз «Санси» — легендарный бриллиант каплевидной формы бледно-жёлтого цвета весом 55,23 карата. Свадьба, которую устроили на родине новобрачной, в Хельсинки, не знала себе равных по пышности и числу приглашённых гостей.



Карл Брюллов. Аврора Карловна Демидова (1837 г.)

(общ. достояние)



Несмотря на светские сплетни, сопровождавшие это событие, брак оказался вполне счастливым, но, к сожалению, недолгим. 21 марта 1840 года Павел Николаевич Демидов умер в немецком городе Майнце. Аврора осталась одна с сыном Павлом, которому на то время шёл второй год.

Согласно завещанию, оставленному Павлом Николаевичем, наследником всего его состояния, заводов, приисков и недвижимости являлся его единственный сын Павел, а до того момента, как он достигнет дееспособного возраста, управление всеми делами возлагалось на младшего брата Анатолия и Аврору. Анатолий Николаевич Демидов почти безвылазно жил в Париже, откуда и пытался управлять уральскими заводами через ряд доверенных лиц. И Аврора приняла довольно смелое для женщины её круга решение: взять на себя управление делами на уральских заводах….



В. И. Гау. Портрет Авроры Демидовой с сыном Павлом (1843 г.)

(общ. достояние)



Продолжение следует...

(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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