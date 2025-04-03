А вы знали? Первые шесть бараков посёлка огнеупорщиков в Нижнем Тагиле бригада Якова Семейкина из шести плотников построила всего за два месяца

Когда началось строительство Ново-Тагильского металлургического завода, неожиданно вскрылась серьёзная проблема: предприятие не сможет рассчитывать на привозной шамот и другие огнеупорные материалы. Заводы Предуралья, Южного Урала и Западной Сибири, производящие огнеупоры, не обеспечат в полной мере НТМЗ своей продукцией. Поэтому в перечень первостепенных задач добавилась ещё одна — строительство собственного завода огнеупорных материалов. Руководство «стройки века» объявило дополнительный оргнабор, на который откликнулось около 300 человек, преимущественно жителей Среднего Урала. Люди начали прибывать ещё до того, как нарком тяжёлой промышленности Орджоникидзе утвердил смету Огнеупорного завода, и остро встал вопрос о размещении рабочих.

Там, где ныне улицы Землячки и Шаумяна пересекаются с улицей Балакинской, для посёлка выделили место, и весной 1932 года началось строительство первых домов барачного типа. Для постройки жилья была выделена бригада из шести плотников во главе с бригадиром Яковом Семейкиным. Бригада построила первые шесть бараков в рекордно короткий срок — за два месяца. Первое время посёлок так и называли — «Семейкинский». Затем на строительство жилья были направлены ещё две бригады, позднее выделили трактор, грузовик Fiat и канавокопатель. Через год в посёлке Огнеупорщиков насчитывалось уже 27 бараков и брусковых домов. В их число входили детсад, ясли, магазин, клуб и школа. Был проведён летний водопровод, проложены дощатые тротуары, оборудованы сточные ямы, появилось уличное освещение.

В 1934 году Яков Семейкин со своей бригадой был переведён на строительство цехов завода. Тут бригада тоже отличилась: внесла несколько рационализаторских предложений, благодаря которым можно было сэкономить время и стройматериалы. Бригаду неоднократно премировали, первой перевели на хозрасчёт, о ней написали в газетах «Уральский рабочий» и «Труд», в журнале «Опыт стройки СССР». В 1937 году Яков Михайлович Семейкин был награждён орденом «Знак Почёта».

Я. М. Семейкин (фото неизв. автора, 1938 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://lib.cntb-sa.ru/node/5679/pdfbook/fragment/page-1?width=240&format=webp)

После окончания первой очереди строительства Ново-Тагильского металлургического завода было открыто фабрично-заводское училище. Семейкин, которому многие прочили быстрый карьерный рост на НТМЗ, неожиданно попросил о переводе в ФЗУ. Оказалось, учить молодёжь, передавать ей свои знания и опыт было давней мечтой Якова Михайловича.

Посёлок огнеупорщиков просуществовал до середины 1950-х годов прошлого века. Последний его барак снесли в 1956 году.