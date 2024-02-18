«Посмеявшись, Сталин сказал Серго: “Хороших коммунистов у нас много, если их именами называть все города, то и городов не хватит”». Нижний Тагил чуть было не переименовали в Орджоникидзевск, но решили назвать только улицу в честь легендарного наркома

Считается, что улица с таким названием просто не могла не появиться на Вагонке, однако история её строительства малоизвестна. В официальной летописи нашего города говорится, что своё название она получила в память о Григории Константиновиче Орджоникидзе после его смерти в 1937 году. В действительности дело обстояло несколько иначе.

16 октября 1936 года в помещении городского цирка, который находился на месте нынешнего Театра кукол, состоялся расширенный пленум Нижнетагильского городского совета, куда, кроме народных депутатов, были приглашены представители общественности, передовики производства и строек, стахановцы, ветераны. Пленум был посвящён предстоящему VIII съезду Советов, на котором намечалось утвердить Конституцию СССР, и подготовке к празднованию очередной годовщины Октябрьской революции. Третьим вопросом повестки дня значилось «обсуждение предложения о переименовании города».

После пленума в городских и областных газетах появилось сообщение: «Председатель горсовета тов. Грушин в своём выступлении отмечал большой творческий подъём тагильчан в связи с подготовкой празднования XIX годовщины Великого Октября и рассказал о преобразованиях, произошедших в городе за послеоктябрьский период. Особо докладчик отметил большую помощь наркома тяжёлого машиностроения тов. Орджоникидзе, который неоднократно бывал в Нижнем Тагиле. В заключение докладчик сообщил участникам пленума о ходатайстве жителей города переименовать Нижний Тагил в Орджоникидзевск. Известие было встречено аплодисментами.

С инициативой о переименовании выступили коллективы крупных и перспективных предприятий, организаций и строек Тагила. Слово взял парторг вагоностроительного завода им. Дзержинского тов. Глаголев. От имени 12-тысячного заводского коллектива он внёс предложение переименовать г. Нижний Тагил в г. Орджоникидзевск, ходатайствовать перед обкомом партии и правительством о присвоении городу имени пламенного революционера и верного ленинца. Товарища Глаголева поддержали представители трудовых коллективов “Тагилстроя” (тов. Стриго), “Уралвагонстроя” (тов. Дмитриев) и др. Все трудящиеся Нижнего Тагила хотят, чтобы их город носил имя товарища Орджоникидзе — символа отваги, мужества и беспредельной веры в победу коммунизма!»

Инициатором предложения, как оказалось, был первый секретарь Нижнетагильского горкома ВКП(б) Шалва Степанович Окуджава, бывший парторг строительства «Уралвагонзавода» и давний друг Орджоникидзе, известный последним поколениям тагильчан как отец поэта, сценариста и барда Булата Окуджавы.

Шалва Степанович Окуджава (фото неизв. автора, 20-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/86/960/86960081_4514961_otec.jpg)

Орджоникидзе и Окуджава вместе участвовали в установлении советской власти в Грузии, вместе занимались партийным строительством, создавали комсомол в закавказских республиках. Будучи соратником Ленина и близким другом Сталина, Григорий Константинович всячески продвигал своих людей по партийной и карьерной лестнице. Не был исключением и Шалва Окуджава. В 1919 году он был назначен председателем Кутаисского губкома РКСМ, а через два года стал заведующим орготделом ЦК комсомола Грузии. Следующее назначение на пост заведующего отделом агитации и пропаганды Тифлисского горкома ВКП(б) произошло в 1924-м. А ещё два года спустя Окуджава был назначен комиссаром Грузинской военно-командной школы. В 1931 году, когда Орджоникидзе понадобились свои надёжные, проверенные временем, ответственные люди на стройки заводов-гигантов, он предложил Окуджаве возглавить партийную организацию «Уралвагонстроя».

В апреле 1935-го Шалва Окуджава по рекомендации Орджоникидзе и с одобрения членов ЦК (в том числе Сталина) становится первым секретарём Нижнетагильского горкома ВКП(б).

«Сенсационное» заявление о намерении переименовать Нижний Тагил в город Орджоникидзевск было озвучено как раз накануне юбилея Григория Константиновича — 28 октября ему исполнялось 50 лет. В областных партийных кругах оно было воспринято неоднозначно. Первый секретарь Свердловского обкома партии Иван Дмитриевич Кабаков «счёл своим долгом» сообщить об инициативе тагильских товарищей в ЦК до того, как ходатайство тагильчан дошло в Москву по официальным каналам. О переименовании стало известно Сталину.

Из воспоминаний, приписываемых Анастасу Микояну: «В тот день мы собрались у Иосифа на даче обсудить за обедом текущие дела. Говорили о разном. Внезапно Лаврентий со смехом рассказал, что в секретариат пришла телеграмма из Свердловска: на пленуме тагильского горсовета приняли решение о переименовании Нижнего Тагила в честь Орджоникидзе. Это известие явно застало Серго врасплох. Он сильно смутился и начал заверять нас, что ничего об этом не знал. Мы стали шутить по этому поводу, ещё больше смущая юбиляра. Посмеявшись, Сталин сказал Серго: “Скажи своему Окуджаве, что хороших коммунистов у нас много. Если их именами называть все города, то и городов не хватит”. “А вот улиц хватит на всех, — засмеялся Берия. — Пусть назовёт улицу, если ему так хочется”».

Так это было на самом деле или нет, теперь сказать трудно. Известно, что сам Орджоникидзе не одобрил инициативу своего товарища. Нижний Тагил в Орджоникидзевск не переименовали, но улица имени наркома появилась на плане застройки посёлка вагоностроителей. Известно также и то, что на одном из расширенных заседаний бюро горкома партии Шалва Степанович Окуджава внёс предложение наречь посёлок Вагонстроя именем Орджоникидзе.

Если бы у нас была возможность взглянуть на карту Вагонки 1940-х годов, мы бы увидели, что улица, названная в честь Г. К. Орджоникидзе, действительно была одной из центральных в районе. Протянувшись через весь посёлок, она пересекала улицы Свердлова, Тельмана, Ленина (ныне — Ильича), Сталина (проспект Вагоностроителей), Коминтерна и заканчивалась на улице Карла Маркса (ныне — Энтузиастов). На ней вслед за улицей Ленина (Ильича) в 1930-х развернулось основное строительство жилых домов, по ней же планировали пустить трамвай, который бы круглосуточно доставлял жителей Вагонки с завода в жилые кварталы и обратно, на ней должны были быть сосредоточены все крупные объекты соцкультбыта. Эта улица была одной из первых в районе, где производилось капитальное благоустройство.

Несмотря на захватывающую историю своего наименования, достопримечательностей улица имеет мало. А если не считать «конструктивистских» домов, расположенных по нечётной стороне между улицей Ильича и проспектом Вагоностроителей, то их и вовсе нет. Эти здания, возведённые по проектам архитекторов из проектного бюро Наркомтяжстроя, до сих пор вызывают восхищение и интерес у специалистов. Дома по нечётной стороне улицы полностью отвечали модной в те годы концепции «социалистического города». Изначально квартиры в этих домах были служебными и предоставлялись заводским специалистам среднего и низшего звена до тех пор, пока те работали на заводе. Заселившись в такую квартиру, человек получал минимальный набор мебели: шкаф для верхней одежды, комод, этажерку, кровать, кухонный стол, два-три стула, водонагреватель.

Конструктивистские дома по нечётной стороне ул. Орджоникидзе (фото Д. Макеева / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9502/38263697.5a/0_8b081_8fce18e3_XXL.jpg) Конструктивистские дома по нечётной стороне ул. Орджоникидзе (фото Д. Макеева / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9505/38263697.5a/0_8b082_63ba777_XXL.jpg) Конструктивистские дома по нечётной стороне ул. Орджоникидзе (фото Д. Макеева / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9489/38263697.5a/0_8b07d_15a41d79_XXL.jpg)

Главной достопримечательностью улицы является здание 1-й городской больницы, или, как его называли в 1940-е годы, «седьмой каменный дом». Прозвище это пошло ещё с 1930-х, когда почти все строения в посёлке Вагонстроя были деревянными, а кирпичные только-только строились. 1-я городская была седьмым по счёту зданием в посёлке вагоностроителей, построенным из кирпича.

Строительство здания 1-й горбольницы (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Zdanie-gorodskoj-bolnicy-1.-Prospekt-Vagonostroitelej-7.-

Foto-1930-h-g.-Vystavochnyj-fond-OAO-NPK-Uralvagonzavod..jpg)

Мало кто сейчас помнит, что изначально это была вовсе не больница. Здание начинали строить как гостиницу для приезжих специалистов. Заводской здравпункт в те времена ютился в двух бараках, условия в которых были бесконечно далеки от больничных. Проблема с каждым годом становилась всё острее, и руководство завода приняло решение передать строящееся здание гостиницы медикам. Здесь разместились и районная поликлиника, и больничный стационар, и роддом, и центральная аптека. Заводские архитекторы несколько изменили проект здания, что позволило разместить в нём ещё и несколько служебных квартир для врачей.

Здание 1-й горбольницы (фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//imgonline-com-ua-PhotoPositive-eNFd65H39bl-3-problembo.com-kopija.jpg)

Кстати, в том, что по улице Орджоникидзе так и не пошёл трамвай, виноват именно «седьмой каменный дом». Дело в том, что мимо больницы была проложена железнодорожная ветка, по которой поезда возили на стройку рабочих и стройматериалы. Врачи постоянно жаловались в райисполком на то, что шум и вибрация от «железки» мешают вести приём и нарушают покой больных. Поэтому строительство трамвайной ветки долгое время откладывали в надежде со временем найти решение проблемы. Её решили с помощью автобусов, и о трамвайной линии по улице Орджоникидзе забыли навсегда.

Железнодорожная ветка на ул. Орджоникидзе (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//23-Ulica-Ilicha..jpg)

На этом здании довоенное строительство на улице Орджоникидзе и закончилось. Руководство Вагонстроя обвинили в чрезмерной растрате государственных средств, выделяемых на возведение жилого фонда, а затем началась Великая Отечественная война и району пришлось в срочном порядке решать совсем другие задачи.

После войны застройка возобновилась уже по новому плану, с использованием других проектов. Чётную сторону улицы, до проспекта Вагоностроителей, застроили домами в стиле сталинский ампир, или, как сейчас говорят, сталианс. Эти жилые дома полностью отвечали тогдашней моде в архитектуре. Квартиры здесь имели 3-метровые потолки, большие окна, двойные двери входной группы, раздельные ванную и санузел. Подъезды были оборудованы широкими и пологими лестничными пролётами, большими окнами на площадках между этажами, имели центральное отопление. Получить квартиру в этих домах считалось большой удачей.

Жилые дома по чётной стороне ул. Орджоникидзе (фото Д. Макеева / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/9557/38263697.5a/0_8b080_ab5af6ec_XXL.jpg)

Но и этот период оказался недолгим. На смену уютным кирпичным сталинкам пришли каркасно-панельные хрущёвки, которыми и завершили застройку улицы в её начале и конце.

Хрущёвки на ул. Орджоникидзе (фото неизв автора, 1972 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//102.jpg)

Как мы уже отмечали, на улице Орджоникидзе почти нет архитектурных достопримечательностей. Однако жители Вагонки относятся к ней с любовью и почтением. Особенно те, у кого с этой улицей связаны воспоминания детства и юности. Кто из старожилов не помнит мини-кафе «Минутка», в котором можно было быстро и недорого перекусить вкуснейшими блинами с маслом, сметаной, повидлом? Кто из мальчишек не бегал в магазин учебных и наглядных пособий, где продавались модели планеров, ракет, кораблей и наборы для детского творчества? Кто не помнит знаменитые продуктовые магазины «Полюс» и «Север»? Хотя магазин «Север» и был «прописан» по улице Энтузиастов, но у жителей Орджоникидзе он пользовался большой популярностью из-за огромного плодоовощного отдела, где всегда имелся большой выбор овощей и фруктов.

Магазин «Север» (фото неизв автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//101-ul.-Jentuziastov-mag.-Sever.jpg)

После смерти Орджоникидзе в 1937 году на заседании райисполкома было принято решение установить на улице имени наркома тяжёлого машиностроения памятник. Реализовать идею удалось лишь полвека спустя. В 1991 году ветераны УВЗ и других предприятий Вагонки собрали средства на памятник, и через два года он был торжественно открыт. Тогда же за монументом был обустроен небольшой сквер, разговоры о котором шли аж с середины 1970-х годов. Разбить скверик в этом месте не давал городской штаб гражданской обороны, так как под ним проходили важные коммуникации.

Памятник Г. К. Орджоникидзе (фото Д. Макеева / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/9164/38263697.5a/0_8b085_31cdf6a5_XXL.jpg)

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

При создании публикации использованы материалы городских СМИ.

Отдельная благодарность Дмитрию Владимировичу Макееву за предоставленные фотоматериалы.