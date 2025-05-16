Прокуратура Свердловской области ответила на жалобу общественников на АНО «Добрые руки-НТ»

Прокуратура Свердловской области ответила на обращение руководителя движения «Законопослушный гражданин» Дениса Носкова, где он пожаловался на скандально известную организацию АНО «Добрые руки-НТ», с которой власти Нижнего Тагила заключили муниципальный контракт на отлов бездомных животных.

В жалобе было указано, что приют недобросовестно выполняет свои обязательства по контракту, так как животные содержатся в неприемлемых условиях: антисанитария, недостаток корма и отсутствие должного ветеринарного ухода. Также, по информации ОД «Законопослушный гражданин», на территории приюта, которая была выделена муниципалитетом на безвозмездной основе, установлен крематорий для сжигания животных.

По результатам проведённой прокуратурой проверки, крематория на выделенной территории обнаружено не было. Также был подтверждён факт нахождения всех отловленных животных на территории приюта. Однако было установлено, что информация об отловленных и выпущенных животных не была зафиксирована, а кроме того отсутствует доступ к сайту организации. В связи с этими нарушениями ранее в адрес МКУ «Служба заказчика» уже дважды были внесены представления.

Материалы проверки были направлены в МУ МВД России «Нижнетагильское», где была проведена доследственная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела было отказано. Однако отказ был отменён прокуратурой Ленинского района Нижнего Тагила в связи с неполнотой проверки.

По поводу ненадлежащего обращения с животными при отлове, в частности удушения и использования на животных запрещённых веществ, прокуратурой Тагилстроевского района было направлено обращение в МУ МВД России «Нижнетагильское» для дачи уголовно-правовой оценки. Директор АНО «Добрые руки-НТ» была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.54 КоАП РФ (несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных), которая предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, подрядчиком были ненадлежащим образом заполнены отчётные документы, в связи с чем были оплачены невыполненные работы на сумму почти 17 тысяч рублей. После внесения представления прокуратурой, деньги были возвращены в бюджет.