Сотрудники ДПС Нижнего Тагила помогли оперативно доставить в больницу водителя, которому стало плохо за рулём

Вечером 12 мая к экипажу ДПС в составе старшего лейтенанта Александра Свириденко и младшего лейтенанта Ильи Самородова, которые несли службу на Вагонке, подошёл мужчина и сообщил, что неподалёку водителю Renault Duster стало плохо за рулём.

Как сообщили в отделе пропаганды тагильской ГАИ, прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции убедились, что водитель легковушки испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. В автомобиле находилась также его спутница и двое малолетних детей. Как выяснилось позже, мужчина потерял сознание во время ожидания зелёного сигнала светофора. Один из свидетелей происшествия успел вызвать скорую помощь.

Вскоре мужчина пришёл в себя, но его состояние оставалось тяжёлым. Поскольку медицинская помощь задерживалась, родственники приняли решение самостоятельно доставить его в городскую больницу № 1. Сотрудники ДПС, включив специальные световые и звуковые сигналы, сопроводили автомобиль через оживлённые дороги в час пик.

Всего через несколько минут водитель был передан медикам, которые незамедлительно начали оказание необходимой помощи. Профессиональные и скоординированные действия сотрудников Госавтоинспекции позволили избежать возможной трагедии.

Позднее супруга водителя выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции, опубликовав благодарственный пост в социальных сетях.