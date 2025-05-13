В Нижнем Тагиле спасатели нашли в лесу мужчину, которому стало плохо 

В ночь на 9 мая в Нижнем Тагиле спасатели МБУ «Центр защиты населения» получили тревожное сообщение от женщины. Её брат, передвигаясь на электровелосипеде, отправился из СНТ № 15 в сторону ГГМ, но вскоре связался с сестрой и сообщил, что плохо себя чувствует. Женщина обратилась за помощью к спасателям, которые незамедлительно выехали на место происшествия.

В результате недолгих поисков мужчина был найден в лесу в районе Гальянского карьера. И сам мужчина, и средство передвижения оказались в целости и сохранности. После обнаружения мужчина и его транспорт были доставлены домой.