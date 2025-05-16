Бывший инженер тагильской Службы заказчика городского хозяйства лишился свободы из-за экстремистских комментариев в Telegram

30 апреля Верхнесалдинский районный суд вынес постановление в отношении уже бывшего инженера МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Терентьева Е.Н. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, мужчина с 25 октября по 21 декабря 2024 года с принадлежащего ему аккаунта «Doctor Aibolit» в мессенджере Telegram оставлял комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении представителей руководства Российской Федерации и военных комиссаров, а также на унижение человеческого достоинства представителей указанной социальной группы.

Суд назначил Терентьеву наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Мужчина обжаловал постановление в Свердловском областном суде.

«По результатам апелляционного рассмотрения 16.05.2025 постановление Верхнесалдинского районного суда Свердловской области оставлено без изменения», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Верхнесалдинского районного суда.