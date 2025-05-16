В Нижнем Тагиле кухонный боксёр получил исправительные работы

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел дело о неоднократном домашнем насилии. На скамье подсудимых оказался 30-летний тагильчанин, который обвинялся в причинении побоев своей сожительнице.

«Конфликты в семье происходили неоднократно, на фоне алкогольного опьянения. Ранее судимый мужчина признал вину лишь по одному из двух предъявленных эпизодов применения насилия», — сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.