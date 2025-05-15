Паника в родительских чатах. В Нижнем Тагиле разгуливает сексуальный маньяк

В чатах Нижнего Тагила распространяется видео, на котором мужчина совершает действия сексуального характера в Парке культуры и отдыха металлургов. Как сообщает очевидица, накануне около 20:30 в районе заброшенного футбольного поля обнажённый мужчина в белом парике выбежал из кустов и пытался догнать девушку, занимавшуюся там спортом. Жителей предупреждают о том, что следует остерегаться тёмных мест и гулять по улицам, где есть камеры видеонаблюдения. Родителям школьников рекомендуют предупредить детей об опасности и не отпускать на прогулки в тёмное время суток.

Кроме того, в тагильских чатах нашлось описание инцидента, возможно, связанного с этим же мужчиной, но уже орудовавшим в районе стадиона «Высокогорец» на Вые. По информации из сообщения, 2 мая около 10 часов вечера девушка возвращалась домой и, спускаясь к стадиону, заметила на ступеньках блондинку в шубе. Тагильчанка решила, что незнакомке нужна помощь, и обратилась к ней, однако под шубой оказался голый мужчина в парике. Он схватил девушку, повалил на землю и принялся наносить ей удары со словами «помоги мне», при этом пытаясь достать что-то из кармана. Опасаясь за свою жизнь, тагильчанка закричала, после чего преступник скрылся, испугавшись молодых людей, сбежавшихся на крик.

В полиции АН «Между строк» рассказали, что потерпевшая отказалась писать заявление на нападавшего. Сейчас личность маньяка уточняется. По поводу обнажённого мужчины в Парке культуры и отдыха металлургов в полиции пояснить затруднились.