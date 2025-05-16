В Нижнем Тагиле суд аннулировал брак между местной жительницей и гражданином Таджикистана 

Дзержинский районный суд рассмотрел иск прокурора о признании недействительным брака, заключенного между жительницей Нижнего Тагила и гражданином Таджикистана.

По версии надзорного ведомства, такой союз был создан с целью получения иностранным гражданином льготных условий проживания на территории России. Супруги в судебное заседание не явились, о причинах неявки не сообщили.

Суд установил, что какими-либо правами и обязательствами, вытекающими из супружеских отношений, молодожены никогда связаны не были, общего хозяйства тоже не вели и вообще семейных отношений не поддерживали. Иск прокурора удовлетворен, брак признан недействительным. Решение суда в законную силу не вступило.