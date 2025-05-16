Тагильский weekend топ-7: «Ночь музеев», песни Булата Окуджавы, игротека, мастер-классы и «Космо-путешествие таракана Геннадия»

О том, чем заняться с 17 по 18 мая

Водолазы нашли на дне Тагильского пруда совесть мэра. Ну, а мы предлагаем вам нашу традиционную пятничную подборку самых интересных событий предстоящего уик-энда. Приготовьтесь к насыщенной программе, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. Не упустите возможность насладиться атмосферой города и провести время с пользой!

«Ночь музеев» (0+)

17–18 мая 10:00-00:00

Музеи Нижнего Тагила

На площадках тагильских музеев гостей ждут увлекательные мастер-классы, концерты, выставки, театральные постановки, экскурсии и многое другое.

Эта акция — возможность открыть для себя новое, узнать больше о героях прошлого и настоящего, насладиться атмосферой творчества и провести время весело и с пользой в компании семьи, друзей и близких. С программой акции можно ознакомиться здесь: https://www.culture.ru/afisha/sverdlovskaya-oblast-nizhniy-tagil/tags-noch-muzeev

Ночь музеев в креативном кластере «Самородок» (12+)

17 мая с 18:00

Проспект Мира, 49

Кроме музеев в акции принимает участие креативный кластер «Самородок». Здесь вы сможете посетить три выставочных проекта с медиацией от авторов, увидеть кутюрный показ, услышать живой звук, принять участие в творческих событиях от резидентов.

«Игротека» (16+)

17 мая 12:00-18:00

Центральная библиотека пр. Строителей, 1а

Поиграть в современные и популярные настолки, поучаствовать в турнирах и мини-соревнованиях, а также приятно провести время в уютной обстановке и компании единомышленников можно на очередной сессии сообщества настольных игр «Слон».

XI Всероссийский фестиваль-конкурс, посвящённый творчесвту Булата Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья…» (12+)

17-18 мая

Спортивная школа «Аист» и Нижнетагильская филармония

Конкурс традиционно проходит в течение двух дней. Второй очный тур в этом году состоится 17 мая на базе спортивной школы «Аист» на горе Долгой. С 10:00 до 15:00, здесь в концертном зале, пройдет конкурсное прослушивание. Жюри под руководством Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, известного композитора Александра Пантыкина, оценит лучшее исполнение в четырёх номинациях: «Исполнитель песен Булата Окуджавы», «Исполнитель песен на стихи Булата Окуджавы на музыку собственного сочинения», «Художественное слово» и «Песни военных лет Булата Окуджавы и других авторов». Вечером этого же дня в Нижнетагильской филармонии состоится концерт Заслуженного артиста России Евгения Дятлова, который исполнит песни Булата Окуджавы. 18 мая в 13:00 в Нижнетагильской филармонии начнётся гала-концерт победителей фестиваля-конкурса.

«Космо-путешествие таракана Геннадия» (0+)

17 и 18 мая 11:00, 13:00

«Крошечный театр», Газетная, 7, (цокольный этаж)

Крошечный театр представляет премьеру спектакля «Космо-путешествие таракана Геннадия»! Интерактивный спектакль для самых маленьких.

Требуется предварительная запись: 8(912)663-70-26

Мастер класс по ткачеству (6+)

17 мая 12:00

пос. Черноисточинск, ул. Кирова, д. 2а

Хотите сделать милый и оригинальный сувенир своими руками? Гобелен в наличнике, ткачество пейзажа на раме. Создайте свой вид из окошка, может это будут зелёные горы, а может, пруд или поле.

Мастер класс по сухому валянию (6+)

18 мая 14:00

пос. Черноисточинск, ул. Кирова, д. 2а

На мастер-классе по сухому валянию вы сможете создать из шерсти очаровательную фею своими руками!

Предварительная запись: 8912-215-95-59 Анна