На Серовском тракте под Нижним Тагилом произошло смертельное ДТП

16 мая 2025 года около 11 часов утра на 142 километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла авария с летальным исходом. В результате столкновения трёх автомобилей погибли два человека, ещё одна женщина получила серьёзные травмы.

«По предварительной версии, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2114, двигавшегося из Екатеринбурга в сторону Кушвы, нарушил Правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes-Benz Sprinter, двигавшимся из Кушвы в Миасс. Затем легковой автомобиль столкнулся с грузовиком КамАЗ», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

На месте погибли водитель и пассажир отечественной легковушки, ещё одна женщина-пассажир ВАЗа была доставлена в Демидовскую городскую больницу Нижнего Тагила. Водитель автобуса и восемь его пассажиров не пострадали — автобус выполнял рейс по перевозке работников на вахту.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии на место происшествия прибыли сотрудники полиции Нижнего Тагила. Установление причин аварии продолжается.