Тагильский weekend топ-5: Парад, песни Победы, кино о войне и поэтический свободный микрофон

О том, чем заняться с 8 по 11 мая

Если среда — это маленькая пятница, то четверг — это маленько можно. Ну а мы подготовили для вас гид по самым интересным событиям на эти праздничные выходные, когда страна отмечает 80-летие Великой Победы! Откройте для себя новые горизонты, зарядитесь позитивной энергией и проведите время с пользой.

Праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (0+)

9 мая с 10:00

на центральных улицах города

В день празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне тагильчан и гостей города ждет насыщенная праздничная программа.

Мастер-класс «Куколка благополучница» (12+)

10 мая в 14:00

в музее-заповеднике Горнозаводской урал, Ленина, 1

Весенний цикл мастер-классов по работе с текстилем завершится созданием удивительной куколки Благополучницы. Считается, что эта кукла-мотанка занимала особенное место среди других. По преданию, она приносила в дом счастье, благополучие, изобилие и денежный приток. Талантливая музейная мастерица Ольга Бастрикова поделится секретами создания куколки. Её можно сделать как для себя, так и в подарок близким, на важные события: день рождения, свадьбу или новоселье.

Просмотр фильмов о войне (6+)

8-11 мая с 19:00

в ТРЦ DEPO, на фудкорте

Просмотр военных фильмов на большом экране.

VIII городской хоровой фестиваль «Песни Победы» (0+)

9 мая в 13:00

на площади КДК «Современник»

Более 400 участников в возрасте от 7 до 17 лет из 11 хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ искусств Нижнего Тагила исполнят произведения военных лет. Юные исполнители будут «выстроены» в 6 рядный «триколор».

Свободный микрофон (18+)

11 мая в 18:30

в баре Гора

Благотворительные поэтические чтения в поддержку «Маленького театра» и других творческих коллективов, вынужденных покинуть Дом художника на Уральской, 4/1.



Каждый желающий сможет прочитать любимое стихотворение у свободного микрофона, а также внести добровольное пожертвование на переезд театра в новое помещение.