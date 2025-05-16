«Два высших образования, положительные характеристики, тихий и ответственный». На НТВ обсудили шокирующую историю убийства тагильчанки и её сына в Серове, в котором подозревают юриста Александра Гоока

На федеральном телеканале НТВ вышел новый выпуск программы «За гранью» (16+), в котором подробно рассказывается об убийстве 42-летней тагильчанки Ольги Сороки, произошедшем в Серове.

Напомним, в апреле этого года был задержан подозреваемый в убийстве женщины и её 6-летнего сына — Александр Гоок. По версии следствия, Ольга с ребёнком приехали в ноябре 2024 года в Серов, где остановились у Александра. В тот вечер пара распивала алкоголь. Ребёнок мешал застолью и вызвал раздражение у мужчины. Он ударил мальчика и этот удар оказался для ребёнка смертельным. После этого, чтобы избавиться от свидетеля, преступник убил и расчленил женщину, упаковал тела в пакеты, оставив у себя храниться лишь голову погибшей, которую позднее отвёз в СНТ «Ягодка», где её и обнаружили.

Экспертизы подтвердили, что это голова Ольги. Однако местонахождение её тела и тела её сына пока не установлено, полицейские продолжают поиски.

Перед тем как уехать к малознакомому мужчине, женщина сказала мужу Дмитрию, что ей нужно подумать об их отношениях, так как накануне у них произошла ссора на фоне нехватки денег. Тогда Дмитрий подумал, что Ольга успокоится и вернётся. В течение месяца, пока Ольга с сыном жили у Александра, она созванивалась с супругом всего пару раз, сообщила, что находится в Серове у своей тёти и что с ней и с ребёнком всё хорошо.

«У ребёнка в 4 месяца был диагностирован рак предпоследней стадии. Сначала лечились 9 месяцев в Екатеринбурге, после уже с помощью спонсора лечили сына в Германии. Он прошёл 9 курсов химиотерапии, болезнь удалось победить. Ольга очень любила сына, всегда заботилась о нём, гуляла с ним, занималась. И мысли не было, что с сыном что-то произойдёт», — рассказал муж убитой Дмитрий Сорока.

Мужчина забеспокоился, когда жена не поздравила его с днём рождения. После этого он обратился в полицию и начал поиски в социальных сетях. Через мессенджер Ольги Дмитрий узнал, что жена уехала к бывшему коллеге, Александру. Так вышли на след подозреваемого. После произошедшего муж Ольги решил отправиться на СВО, он был в отчаянии и сказал, что его жизнь закончена. Об этом мужчина написал в своих социальных сетях, однако позднее пост был удалён. По мнению подруги Ольги, Марии Маргарян, в побеге и смерти жены есть вина и самого Дмитрия.

«Нормальная женщина от хорошего мужика не побежит, тем более с ребёнком. Мы с Олей познакомились в 2004 или 2005 году, общались примерно 5 лет, после чего она резко исчезла. Мы перестали общаться, и я нигде не могла её найти. Она была добрая, умная, хотела себе мужа хорошего, статного. Ольга ушла, потому что искала, кто позаботится о ней и о ребёнке, такая она была», — рассказала Мария в передаче.

Эксперты, участвовавшие в программе, предположили, что подозреваемый Александр Гоок пытался выждать время, а также, возможно, запутать следствие, подбросив голову в зону поиска другой пропавшей в Серове женщины. Знакомые Александра сообщили, что он был юристом, имеет два высших образования и положительные характеристики.

«Характеризовали его очень замкнутым, тихим, но при этом ответственным. Насколько было известно, он всегда проверял договоры и никогда не принимал их с первого раза, был придирчив», — рассказала Диана Ковалевич, участвовавшая в поисках Ольги.

По мнению доктора юридических наук Людмилы Букалеровой, срок лишения свободы невозможно определить на текущем этапе, так как неизвестно, какую версию событий подозреваемый сообщил правоохранительным органам, а также не найдены тела убитых. В случае нахождения достаточного количества доказательств Александр может оказаться за решёткой до конца жизни.