В Серове местный житель отрубил голову тагильчанке и убил её малолетнего сына

В Серове силовики задержали подозреваемого в убийстве 43-летней жительницы Нижнего Тагила и её 6-летнего сына. Голову женщины обнаружили в начале апреля в лесу возле СНТ «Ягодка». После идентификации погибшей сотрудники СК России, опираясь на полученные данные, вышли на след 49-летнего мужчины.

По версии следствия, в ноябре 2024 года тагильчанка и её сын приехали в гости к малознакомому мужчину в Серов. По данным URA.RU, подозреваемого зовут Александр Гоок. В тот вечер пара распивала алкоголь, в то время как её сын находился в соседней комнате. Мальчик бегал и якобы мешал мужчине. Александр попытался его успокоить и случайно толкнул. Ребёнок ударился головой и умер. Осознав произошедшее, мужчина зарезал свидетельницу, а позже расчленил её. Ранее Александр работал юристом по гражданским делам, но в последнее время числился безработным. После совершения преступления злоумышленник попытался скрыть следы.

«Сотрудники полиции задержали гражданина на территории города Серова. Он, похоже, и не думал никуда скрываться, уверовав в собственную неуязвимость. Однако проведённые сыщиками уголовного розыска территориального ОВД и областного полицейского главка мероприятия не позволили ему остаться вне подозрений. О личности подозреваемого можно сказать, что судимостей он не имеет, зато получил два высших образования. Сотрудниками полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске (как без вести пропавшей) жительнице Нижнего Тагила. Правдивость первоначально данных пояснений подозреваемого сейчас тщательно проверяется», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, включая малолетнего). В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств преступления и его точного мотива. Назначен и проводится ряд экспертиз. В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.