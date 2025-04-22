«Моя жизнь закончена, иду подписывать контракт». Муж тагильчанки, которой отрубили голову в Серове, уходит на СВО

Тагильчанин Дмитрий Сорока, чья жена и сын были убиты в Серове, уходит на специальную военную операцию. Об этом мужчина рассказал на своей странице в соцсетях.

«Моя жизнь закончена, сегодня иду подписывать контракт», — написал Дмитрий сегодня утром.

Также мужчина опубликовал подписанный сегодня, 22 апреля, рапорт/заявление о заключении контракта на прохождение военной службы в качестве добровольца сроком на один год. Однако позже публикация была удалена. В анкете в графе о близких родственниках он указал погибших жену и сына.

Напомним, в Серове силовики задержали подозреваемого в убийстве 42-летней жительницы Нижнего Тагила и её 6-летнего сына. Голову женщины обнаружили в начале апреля в лесу возле СНТ «Ягодка». После идентификации погибшей сотрудники СК России, опираясь на полученные данные, вышли на след 48-летнего местного жителя.

По версии следствия, в ноябре 2024 года тагильчанка и её сын приехали в гости к малознакомому мужчине в Серов. По данным URA. RU, подозреваемого зовут Александр Гоок. В тот вечер пара распивала алкоголь, в то время как её сын находился в соседней комнате. Мальчик бегал и якобы мешал мужчине. Александр попытался его успокоить и случайно толкнул. Ребёнок ударился головой и умер. Осознав произошедшее, мужчина зарезал свидетельницу, а позже расчленил её.

Как сообщает Е1, Александр Гоок являлся старым знакомым женщины. Она уехала к нему после ссоры с мужем.

«Она с мужем поругалась и поехала туда. У них какая-то договоренность была. Она поехала к другу за защитой. Поэтому вряд ли у него был какой-то сценарий. И вот такой финал. Я сам в шоке», — поделился с E1 дядя убитой.

Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). В настоящее время он находится под стражей до 17 июня 2025 года.