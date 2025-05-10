Радость праздника и грусть воспоминаний. Фоторепортаж с парада 9 Мая в Нижнем Тагиле

Фотограф Сергей Строганов поделился с редакцией Агентства новостей «Между строк» своими фотографиями с парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошёл 9 мая в Нижнем Тагиле.

«Я стоял с камерой в руках и снимал парад Победы в нашем любимом Нижнем Тагиле. И сердце замирало от гордости, когда видел, как тысячи тагильчан, несмотря на непогоду, вышли на улицы, чтобы вместе отметить этот великий праздник», — написал Сергей.

Предлагаем вам фоторепортаж Сергея Строганова о том, как в Нижнем Тагиле отметили 80-летие Великой Победы, в котором он запечатлел события вчерашнего дня в лицах, эмоциях, красках, где есть место и радости праздника, и грусти воспоминаний. Также вы можете посмотреть фотографии в его Telegram-канале.