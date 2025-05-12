Актёр из Нижнего Тагила снялся в культовом сериале «По законам военного времени»

Бывший актёр Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила Сергей Трёкин сыграл эпизодическую роль в культовом сериале «По законам военного времени. Сталинград» (12+). 34-летний артист рассказал «Афише МС» о кастинге, вырезанных дублях и эмоциях на съёмочной площадке.

Первый сезон сериала «По законам военного времени» вышел в России в 2017 году на Первом канале. В основе сюжета — работа сотрудников советской военной прокуратуры и следственных органов в годы Великой Отечественной войны (1941—1945) и после Победы. Группа следователей расследует важные и запутанные дела, как на передовой, так и в прифронтовых городах.

В главных ролях снимались: Евгений Воловенко, Екатерина Климова, Александр Панкратов-Чёрный и Максим Дрозд. Восьмой сезон вышел на телеэкраны 28 апреля 2025 года.

В пятой серии Сергей появился в роли матроса речного буксира, который по душам разговаривает с одним из следователей.

«Попал я на съёмки, как это чаще всего и происходит, через агента. Он прислал мне сцену, необходимо было записать самопробы, я отправил, они посмотрели, согласовали день и пригласили на съёмку. Как это часто бывает, мою роль сократили раза в три. Сцена, которую мне прислали, была одного масштаба и уровня взаимодействия с другими героями. На самих съёмках количество фраз было поменьше, а вот что вошло в финальный монтаж… осталось 25-30% от моего микроэпизода. Сами съёмки проходили хорошо, масштабно. Я был рад поучаствовать в проекте от Первого канала. Сложность была в том, что снимали у реки, и было тревожно, неудобно и волнительно ходить по этим понтонам, по этому маленькому пирсу. Мне давали какую-то удочку, я рыбачил, за моей спиной стоял оператор, который снимал мой диалог, и была вероятность упасть в воду с этого понтона. Долго всё это снимали. Но ничего этого в финальный монтаж не вошло», — рассказал «Афише МС» Сергей Трёкин.

Напомним, Сергей также снимался в сериалах «След» (18+), «Беспринципные» (18+) и «Солдаут» (18+).