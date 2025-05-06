«Взрослое тело, но душа ребёнка». В нижнетагильском Новом Молодёжном театре состоялась премьера спектакля «Обломов»

В нижнетагильском Новом Молодёжном театре состоялась премьера спектакля «Обломов» по мотивам одноимённого романа Ивана Гончарова. Постановка рассказывает о последних часах жизни самого известного хикикомори русской классики — Ильи Ильича Обломова. После двух апоплексических ударов герой находится на пороге смерти, и спектакль становится его предсмертной ретроспективой, попыткой осмыслить прожитое и найти ответы на мучительные вопросы: «Отчего погибло всё, Илья? Кто проклял тебя?».

Спектакль представляет собой поток воспоминаний Обломова, ключевые моменты его жизни — детство в родовом имении, первая любовь, расставание, бесконечные и безуспешные попытки начать действовать — переплетаются в сознании умирающего героя. Изолированный от мира, неспособный к движению, Обломов оказывается один на один с собственной памятью, пытаясь понять причины своей жизненной неудачи.

Режиссёр и композитор спектакля Дмитрий Мульков стремился отойти от упрощённого образа Обломова как просто лентяя, углубляясь в исследование причин его бездействия и сложности его характера. Саморефлексия Обломова, его внутренние монологи, вынесены в отдельные верлибры, написанные самим режиссёром.

«Каким я запомнил Обломова в школе и то, каким я его открыл, как бы заново, готовясь к спектаклю и в процессе репетиции — два очень разных Обломова. В пересказах школьных учителей это был ленивый человек, почти сказочный персонаж. В школе обычно все читают пару глав, там “Сон Обломова” и какие-нибудь главы из начала, где он тоже в основном спит, и это, конечно, очень небольшой кусок. С одной стороны, это правда многое о нём говорит, и это действительно основная его деятельность, но причина этого сна, характер этого человека остаётся загадкой. Мы же попытались это объяснить, посмотреть на Обломова по-другому», — говорит режиссёр Дмитрий Мульков.

Художественное решение спектакля, разработанное Анной Красоткиной, отражает внутренний мир Обломова. Визуальный ряд постановки сознательно блеклый, с преобладанием фактуры штукатурки, что передаёт ощущение полусна, нереальности происходящего и угасания жизни.

«Изначально мы и задумывали, что должна быть какая-то минималистичная история. Было важно показать, чтобы его понять, что всё блекнет в жизни героя, всё отошло. Это, в общем, такой важный мотив у Гончарова. Обломов действительно очень много существует в своей голове, он много вспоминает, много фантазирует, довольно мало действует, в общем, живёт в каком-то таком мире не совсем реальном: полусна, полуяви, полуфантазий. Вот это мы пытались сделать, поэтому такая фактура штукатурки, облезающие цвета, всё такое выцветшее. И только Ольга — единственный яркий персонаж, у неё единственной яркое платье», — рассказывает художник-постановщик Анна Красоткина.

Художник по свету и видеоконтенту Артур Фазлиев создал световые картины, похожие на видеопроекции. Они усиливают атмосферу спектакля и создают ощущение сна, погружая зрителей в воспоминания Обломова, заставляя сопереживать.

Влас Корепанов, исполнивший главную роль, рассказал, что видит Обломова взрослым мужчиной, чья душа ещё осталась в детстве, по которому он так тоскует.

«Все думают, что Обломов какой-то полный, одутловатый лентяй, а для меня он другой! Это человек, у которого взрослое тело, но душа ребёнка. Он просто застрял в детстве, конечно, тут надо сказать спасибо его маме, потому что она душила его своей любовью. Он очень нежный человек, что я и попытался передать», — делится артист.

Спектакль «Обломов» в Новом Молодёжном театре — это не просто инсценировка классического романа, а глубокое погружение во внутренний мир героя в самый драматичный момент его жизни. Это попытка понять, что стоит за знаменитой «обломовщиной», и почему даже самые яркие любовь и дружба не смогли вывести Илью Ильича из самозаточения.