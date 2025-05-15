В Нижнем Тагиле задержан брат школьника Шахрома, выполнявшего задания кураторов украинских спецслужб

Вчера в Telegram-канале екатеринбургской активистки Екатерины Ипатовой появилось видео с ещё одним подростком из Нижнего Тагила, выполнявшим задания вербовщиков СБУ.

Напомним, 12 марта 2025 года в Нижнем Тагиле была задержана группа подростков, которые собирались поджечь релейные шкафы по заданию украинских спецслужб. С 15-летним Шахромом связался в Telegram неизвестный куратор под ником «Спартак», который и предложил заработать на диверсии, а также привлечь к «работе» друзей, среди которых были Иван и Михаил. Иван, узнав о возможности заработать, связался с куратором и осуществил задание по съёмке полицейского отдела, после чего его попросили снять видео с оскорблением президента России, что он делать отказался, так и не получив обещанных денег. Михаил же отказался помогать приятелям, однако не сообщил об их намерениях в соответствующие органы.

Двоюродный брат Шахрома Абубакр всё-таки решил заработать и отправил куратору видео с жестом «джамбо», используемым российскими военными для приветствия, за что получил всего 1 тысячу рублей. Однако после этого к нему начали поступать новые требования: поджигать здания, перевозить взрывчатку, а в случае отказа угрожали передать переписку сотрудникам полиции, вследствие чего ему будут предъявлены обвинения по статьям о государственной измене и терроризме. После этого школьник уже испугался.

Важную роль сыграл школьный преподаватель: он заметил состояние подростка, поговорил с ним и благодаря этому выяснил всю правду о происходящем. Он объяснил, что эти ролики используют для противозаконных действий, после чего Абубакр позвонил Шахрому и другому своему брату, чтобы отговорить их от такой «работы». Впоследствии школьник был задержан вместе с другими участниками схемы.

«Куратор начал угрожать тем, что сдаст меня полиции, после чего я очень сильно испугался и удалил чат. Я не хотел приносить вред Российской Федерации, делал это неосознанно и впредь больше не буду такого делать», — говорит молодой человек на видео.

Также ранее в Екатеринбурге задержали подростков, которые, по версии следствия, получали задания о подготовке терактов и поджогов на железной дороге от украинских спецслужб. Эксперты ФСБ отмечают, что случаи вовлечения молодёжи в диверсионную деятельность через мессенджеры и социальные сети становятся всё более распространёнными.