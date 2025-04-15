Происшествия

«Впредь обещаю всегда сообщать о подобном». В Нижнем Тагиле задержали подростка, умолчавшего о готовящемся теракте, организованном украинскими спецслужбами

15.04.2025 16:51
«Впредь обещаю всегда сообщать о подобном». В Нижнем Тагиле задержали подростка, умолчавшего о готовящемся теракте, организованном украинскими спецслужбами

Сегодня екатеринбургская активистка Екатерина Ипатова в своём Telegram-канале опубликовала новую видеозапись, на которой 15-летний Миша из Нижнего Тагила раскаивается в том, что умолчал о подготовке теракта его другом — Шахромом.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали 15-летнего Шахрома и его друзей, планировавших поджог релейных шкафов по заданию куратора по прозвищу «Спартак» из Telegram. Шахром сначала заработал 3 тысячи рублей на съёмках отдела полиции, а затем получил новое задание — поджог релейных шкафов, к выполнению которого решил привлечь приятелей. Один из них, Иван, узнав о возможности такого заработка, сам связался со «Спартаком» и выполнил задание по съёмке. Однако после его попросили снять видео с оскорблением президента России, но молодой человек отказался, из-за чего не получил обещанных денег. После задержания Шахром сдал всех подельников, включая Ивана, который в итоге признался в содеянном и извинился.

Михаил, получив от друга предложение снимать на видео административные и военные объекты, решил уточнить, от кого Шахрому поступают такие задания.  Кроме видеосъёмки, организатор предлагал другу заниматься обналичиванием денежных средств и делать «клады». Получив ответ, что запись производится для украинских кураторов, школьник отказался от такого заработка.

Даже зная о готовящемся теракте, Миша решил никого об этом не уведомлять, боясь выдать друга. После задержания подросток во всём сознался и пообещал, что впредь всегда будет сообщать о подобном в соответствующие органы.

«Со стороны Шахрома ко мне поступали предложения о работе — видеосъёмка отделов полиции, поджоги, перевозка грузов и другое. Я на его предложения отреагировал крайне негативно и отказался. О его желании совершить теракт я умолчал», — рассказывает Михаил на видео.

Ранее в Екатеринбурге задержали подростков, которых подозревают в подготовке терактов на железной дороге. Мотивом для преступления также стали обещанные украинскими спецслужбами «лёгкие деньги». Как отмечают эксперты ФСБ, вербовщики всё чаще выбирают своей целью молодёжь для осуществления диверсионной деятельности.

Видео: Екатерина Ипатова
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