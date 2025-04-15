«Впредь обещаю всегда сообщать о подобном». В Нижнем Тагиле задержали подростка, умолчавшего о готовящемся теракте, организованном украинскими спецслужбами

Сегодня екатеринбургская активистка Екатерина Ипатова в своём Telegram-канале опубликовала новую видеозапись, на которой 15-летний Миша из Нижнего Тагила раскаивается в том, что умолчал о подготовке теракта его другом — Шахромом.

Напомним, в Нижнем Тагиле задержали 15-летнего Шахрома и его друзей, планировавших поджог релейных шкафов по заданию куратора по прозвищу «Спартак» из Telegram. Шахром сначала заработал 3 тысячи рублей на съёмках отдела полиции, а затем получил новое задание — поджог релейных шкафов, к выполнению которого решил привлечь приятелей. Один из них, Иван, узнав о возможности такого заработка, сам связался со «Спартаком» и выполнил задание по съёмке. Однако после его попросили снять видео с оскорблением президента России, но молодой человек отказался, из-за чего не получил обещанных денег. После задержания Шахром сдал всех подельников, включая Ивана, который в итоге признался в содеянном и извинился.

Михаил, получив от друга предложение снимать на видео административные и военные объекты, решил уточнить, от кого Шахрому поступают такие задания. Кроме видеосъёмки, организатор предлагал другу заниматься обналичиванием денежных средств и делать «клады». Получив ответ, что запись производится для украинских кураторов, школьник отказался от такого заработка.

Даже зная о готовящемся теракте, Миша решил никого об этом не уведомлять, боясь выдать друга. После задержания подросток во всём сознался и пообещал, что впредь всегда будет сообщать о подобном в соответствующие органы.

«Со стороны Шахрома ко мне поступали предложения о работе — видеосъёмка отделов полиции, поджоги, перевозка грузов и другое. Я на его предложения отреагировал крайне негативно и отказался. О его желании совершить теракт я умолчал», — рассказывает Михаил на видео.

Ранее в Екатеринбурге задержали подростков, которых подозревают в подготовке терактов на железной дороге. Мотивом для преступления также стали обещанные украинскими спецслужбами «лёгкие деньги». Как отмечают эксперты ФСБ, вербовщики всё чаще выбирают своей целью молодёжь для осуществления диверсионной деятельности.