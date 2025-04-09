Подросток, выполнявший заказы зарубежных спецслужб и задержанный в Нижнем Тагиле, раскаялся на видео

Сегодня в Telegram-канале екатеринбургской активистки Екатерины Ипатовой появилось видео, на котором запечатлены показания и извинения 15-летнего тагильчанина Ивана — одного из друзей Шахрома, согласившегося выполнять задания неизвестного куратора.

Напомним, 12 марта 2025 года в Нижнем Тагиле задержали школьника Шахрома и его приятелей, которые собирались поджечь релейные шкафы по наводке зарубежных спецслужб. Подросток через Telegram получил предложение от некоего «Спартака» о заработке на съёмке полицейского отдела за деньги, а затем собирался привлечь друзей к поджогу релейных шкафов.

Когда Иван, узнал о каком способе заработка идёт речь, он решил, что не хочет делиться с приятелем доходом от «продажи Родины», а сам связался с куратором и даже выполнил задание, за которое ему обещали заплатить 3 тысячи рублей. Однако заказчик попросил «идентифицировать авторство» путём съёмки видео с оскорблением президента Российской Федерации, что молодой человек делать отказался и в итоге денег не получил. После задержания Шахром сдал всех приятелей. Одним из них оказался Иван.

«В Telegram списался с пользователем под ником “Спартак”, который предложил снять фото и видео полицейских участков, административных зданий и военных объектов. Я снял видео, в содеянном раскаиваюсь, не хотел нанести вред Российской Федерации, впредь такого больше не повторится», — говорит Иван на видео.

Также ранее в Екатеринбурге задержали подростков, подозреваемых в подготовке терактов и поджогов на железной дороге по заданию украинских спецслужб, соблазнившихся «лёгкими деньгами». Эксперты ФСБ отмечают, что возраст вовлечённых в диверсионную деятельность снижается, и вербовщики все чаще нацелены на молодёжь, предлагая им совершать диверсии.