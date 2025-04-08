В Нижнем Тагиле задержали 15-летних подростков, готовящихся устраивать теракты по указанию зарубежных спецслужб (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 12 марта 2025 года задержали 15-летнего Шахрома и его приятелей, которые собирались по наводке зарубежных спецслужб поджечь релейные шкафы.

Как рассказывает в своём Telegram-канале екатеринбургская активистка Екатерина Ипатова, с молодым человеком в мессенджере Telegram связался неизвестный под ником «Спартак» и предложил заработать денег на поджоге релейных шкафов, но тогда школьник испугался и отказался. После этого «куратор» предложил вариант со съёмкой полицейского отдела на видео, на что Шахром уже согласился. За такую «подработку» молодой человек получил 3 тысячи рублей.

Однако далее школьнику захотелось зарабатывать больше таким образом, и он всё же решил взяться за поджог, но не сам, а привлечь к этому других людей. Исполнителей было решено искать среди знакомых, тогда Шахром написал нескольким приятелям. Некоторые пытались его отговорить, но не сообщили в полицию, а четверо согласились выполнить задание.

«В феврале 2025 года мне написал в Telegram неизвестный под ником Спартак о заработке денег за съёмку отделов полиции. 11 марта мне написал другой человек о заработке на поджигании электрощитков. Я сам не хотел ничего сжигать, хотел найти людей, которые бы их сожгли, но 12 марта меня задержали сотрудники ФСБ», — говорит молодой человек на видеозаписи.

После задержания подросток рассказал обо всех подельниках и даже о тех, кто пытался его от этого отговорить.

Напомним, ранее в Екатеринбурге были задержаны подростки, подозреваемые в подготовке терактов и поджогов на железной дороге. По версии следствия, они получали от украинских спецслужб через мессенджеры задания, которые должны были выполнить за вознаграждение. Задержанные рассказали, что соблазнились «лёгкими деньгами» и не задумывались о последствиях. Эксперты ФСБ отмечают, что возраст вовлечённых в диверсионную деятельность снижается, и вербовщики все чаще нацелены на молодёжь, предлагая им совершать диверсии.