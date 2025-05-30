В Нижнем Тагиле родители до сих пор пугают детей профессией дворника

10% жителей Нижнего Тагила категорически против того, чтобы их дети работали дворниками. Ещё 8% больше всего боятся, что их дети станут уборщиками или продавцами. Для 7% родителей неприемлемы военные специальности. Об этом сообщает сервис Superjob на основании открытого опроса среди тагильчан.

6% родителей не хотят, чтобы их дети работали разнорабочими, медиками, чиновниками, полицейскими или артистами. 5% респондентов беспокоятся о том, что их дети могут стать блогерами. Также 5% не хотят, чтобы их дети стали учителями. Ещё 2% не хотят, чтобы их дети работали официантами, грузчиками, курьерами или водителями. Также 2% родителей против того, чтобы их дети занимали офисные должности, такие как юристы, бухгалтеры или менеджеры разных направлений.

16% опрошенных заявили, что примут любой профессиональный выбор своего ребёнка. Отцы чаще, чем матери, опасаются, что их дети станут чиновниками. Матери же больше беспокоятся, что их дети станут уборщиками, продавцами, медиками или блогерами.