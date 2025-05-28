Новый способ телефонного мошенничества. Тагильчанка установила мобильное приложение и потеряла 900 тысяч рублей 

В отделение полиции № 19 Нижнего Тагила обратилась 58-летняя женщина. Она сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась более 900 тысяч рублей.

Как оказалось, вечером ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотового оператора. Он сказал, что хочет улучшить качество мобильной связи, и предложил установить новое приложение под названием «МТС 5G». Женщина ничего не заподозрила и перешла по присланной ссылке, чтобы загрузить программу. После установки приложения экран телефона погас. Через 20 минут, включив устройство, она увидела СМС-сообщение: с её банковского счёта через систему быстрых платежей были переведены почти все деньги, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Особенность этого случая в том, что мошенники использовали легенду о проблемах со связью, а не привычные истории о кредитах, «безопасных счетах» и «взломе Госуслуг».

Полиция призывает граждан быть бдительными. Не устанавливайте сомнительные приложения через телефон, не переходите по неизвестным ссылкам и никогда не предоставляйте личные данные незнакомым людям. Помните, что настоящий оператор никогда не предложит установить приложение через сторонние сайты.