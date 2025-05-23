Тагильский weekend, топ-5: первый в городе фестиваль кофе, мастер-класс «Образ на школьный выпускной», концерты под открытым небом, игры с аниматорами и футбол

О том, чем заняться 24 и 25 мая

Человек человеку не волк, только волк волку волк. Ну а мы предлагаем вам нашу традиционную пятничную подборку самых интересных событий предстоящих выходных в Нижнем Тагиле.

Фестиваль «Кофе фест Тагил» (16+)

24 мая в 12:00

в отеле Demidov Plaza

Впервые в Нижнем Тагиле пройдёт «Кофе Фест Тагил» — фестиваль для бариста, творческих людей и всех, кто любит кофе. Гостей ждут чемпионат бариста с судьями международного уровня, дегустации сортов кофе со всего мира, мастер-классы, крафтовый маркет и лекторий с экспертами. Вход свободный. Нужно зарегистрироваться.

IX Областной народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» (6+)

24 мая с 13:00 до 17:00

в парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина

Гостей фестиваля ждут выступления народных коллективов, развлекательная программа, ремесленная ярмарка, национальные подворья и дегустация, а также мастер-классы и призы. Хедлайнерами станут фолк-группа Cantadora с аутентичным звучанием, а также Мастер Том, который выступит с электронной музыкой и устроит яркое шоу с использованием светового контроллера.

Семейный день в Depo (0+)

24 мая с 15:00 до 19:00

в ТРЦ Depo

В эту субботу в ТРЦ Depo вас ждёт насыщенная программа: с 15:00 до 16:00 на сцене фудкорта пройдёт мастер-класс стилиста Маши Новак «Образ на школьный выпускной», с 16:00 до 18:00 на лужайке — детская анимация «Трансформеры» и зрелищное серебряное шоу, а завершит вечер живая музыка — с 18:00 до 19:00 на фудкорте для гостей сыграет флейтистка Анна Иванова. Вход свободный.

Футбольный матч ФК «Уралец-ТС» против ФК «Носта» (0+)

25 мая в 14:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

Нижнетагильский футбольный клуб «Уралец-ТС» проведёт домашний матч с ФК «Носта» из Новотроицка. Красно-синие ждут вашей поддержки. Вход свободный.

Игры с аниматором для детей (0+)

25 мая с 16:00 до 18:00

в ТРЦ Depo

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. Маленьких гостей ждёт встреча со Свинкой Пеппой и угощение сладкой ватой.