В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который облил перцовым баллончиком полицейского

Следственный отдел Дзержинского района Нижнего Тагила завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителе власти, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Вечером 19 марта 2025 года обвиняемый с компанией распивал спиртные напитки, находясь у дома на улице Окунева. Их поведение привлекло внимание сотрудников патрульно-постовой службы, так как они находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Когда полицейские подошли к молодым людям и попросили предъявить документы, выяснилось, что у нарушителей общественного порядка их с собой нет. В результате стражи порядка предложили им последовать в ближайшее отделение полиции для установления личности и оформления административных протоколов. Однако обвиняемый, стремясь избежать ответственности, попытался помешать полицейским, применив физическую силу и распылив в их сторону перцовый баллончик.

«Обвиняемый и ранее не был в ладах с законом. К своим 28 годам он уже “заработал” целый “букет"” судимостей, включая осуждение за незаконный оборот наркотиков, оскорбление представителя власти, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабёж. Вину в содеянном фигурант признал, с оговоркой, что не помнит обстоятельств произошедшего в связи с нахождением в состоянии опьянения», — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В рамках уголовного дела следователем СК проведён целый ряд мероприятий для установления всех обстоятельств преступления, а также сбора и закрепления доказательств. По завершении расследования дело с утверждённым обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу.