«Мы используем только натуральное мясо и специи». Простой секрет предпринимателя из Екатеринбурга Константина Беляева, который начал с производства у себя на кухне и создал известный бренд деликатесов (ВИДЕО)

Компания «Мясное ремесло» из посёлка Монетный, что под Екатеринбургом, — это яркий пример того, как увлечённость делом и упорство позволяют добиться успеха. За несколько лет предприятие прошло путь от домашнего производства на кухне до современного цеха с оборудованием европейского уровня и выхода на маркетплейсы. В рамках совместного проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес продукты» мы посетили предприятие и поговорили с его основателем Константином Беляевым о ключевых этапах развития, технологиях, логистике и вызовах, связанных с выходом на рынок.

История компании «Мясное ремесло» началась с семейных традиций. Константин Беляев рассказывает, что всё началось ещё в детстве, когда его родители занимались скотоводством в Удмуртии, а он сам с ранних лет участвовал в выращивании скота, понимал, как правильно кормить и забивать животных, и это стало частью его жизни. После переезда в Екатеринбург в 2010 году он столкнулся с проблемой: на рынке практически не было качественных мясных продуктов из натурального сырья без добавок.

Сначала Константин просто привозил для знакомых качественное мясо из других регионов, но потом решил, что нужно продлить срок хранения мяса, и нашёл на иностранном сайте пример приготовления джерков (кусочков вяленого мяса, высушенного в специальных условиях). Он перевёл рецепт, но решил использовать свои специи и стал экспериментировать. Изначально все приготовления делались дома, в духовке.

«Когда я начал делать джерки, я сначала делал их в домашней духовке. Раз сделал, два сделал. Друзьям понравилось, и они начали у меня заказывать их на каждые выходные как закуску. В итоге пошли большие объёмы, и я все выходные занимался тем, что изготавливал джерки на кухне, мешая жене готовить для семьи», — делится предприниматель.

Когда джерки, сделанные в домашних условиях, начали пользоваться популярностью, Константин понял, что необходимо искать специальное помещение. Тогда же он обзавёлся профессиональным оборудованием, начал консультироваться со специалистами, связанными с продажей продуктов питания, и продолжил совершенствовать рецептуру.

Главная особенность продукции — в её натуральности. Константин подчёркивает, что главная идея изначально заключалась в создании продукта без консервантов, красителей и усилителей вкуса.

«Всё, что мы используем — только натуральные специи и мясо. Сейчас у нас шесть видов мяса: это индейка, курица, говядина, свинина, утка и конина. Для каждого вида мяса — отдельная рецептура. Вот, сейчас для курицы, допустим, мы используем горчичный порошок, из которого делают обычную горчицу, чёрный молотый перец, паприку и соль. И всё. По сути, это стандартные ингредиенты», — рассказывает Константин Беляев.

Производственный цикл включает в себя несколько этапов. Сначала мясо отделяется от жил и жира, затем на специальном слайсере делится на кусочки. После этого оно смешивается со специями и отправляется в профессиональные сушильные камеры, которые позволяют просушить мясо за 3–5 часов. Затем готовый продукт фасуется на удобные для покупателей порции и запаивается в герметичные пакеты.

«В нашем деле необходимы профессиональные жиловщики, так как отделение жил и жира — важный производственный процесс. Также важно, чтобы сотрудники хорошо умели считать, ведь на каждый килограмм мяса должна быть определённая дозировка специй, для того чтобы у нас не страдала рецептура», — рассказывает предприниматель.

Выводить продукцию на рынок Константин начал в 2018 году, а в 2019 году уже зарегистрировал торговую марку «Мясное ремесло». Сегодня продукцию можно найти на прилавках известных магазинов, таких как «Жизньмарт» и «Пив&Ко», а также на онлайн-площадках (Яндекс Лавка, Яндекс Маркет, Wildberries и Ozon).

«У нас есть заказчики от Калининграда до Владивостока, и не всегда это крупные сети. Нашу продукцию заказывают рестораны, пивные магазины, даже небольшие точки, кроме того, мы сотрудничаем с людьми, которые составляют съедобные подарочные наборы», — делится Константин.

За первое время предпринимателю пришлось сменить несколько производственных помещений из-за быстрого роста предприятия. Здание, в котором организация располагается сейчас, когда-то было кондитерской фабрикой, которая была законсервирована. Константину удалось привести помещения в порядок и обосноваться там на постоянной основе.

«С пищевыми производствами в Свердловской области вообще отдельная история. Сейчас в Екатеринбурге ставят многоэтажки, строят жилые комплексы, остаётся мало места. Это здание не сдавалось, а продавалось. Тут раньше располагалась кондитерская фабрика, которая около пяти лет назад была законсервирована. Познакомился с собственником, рассказал ему свой бизнес-план. А он предприниматель с опытом. Он как-то в меня поверил, дал мне арендные каникулы, потом помог с ремонтом, небольшие денежные средства вложил, и в течение трёх месяцев мы сделали ремонт и начали запускаться», — рассказывает предприниматель.

Несмотря на широкое распространение продукции компании, сложности, связанные с санкциями, негативно повлияли на ведение бизнеса, так как они привели к подорожанию сырья, упаковочных материалов и оборудования. Однако Константин постарался минимизировать последствия такого роста цен и сделать его как можно менее ощутимым для покупателя.

«Я старался ценовую категорию не поднимать, потому что понимаю, что потребительская способность населения не увеличивается, а только сокращается, и соответственно, старался просто брать объёмом, чтобы небольшая маржинальность продукта была, старался выходить на большие сети, как мы сделали с Яндекс Лавкой», — объясняет предприниматель.

Чтобы справиться с влиянием санкций и продолжить развивать бизнес, Константин несколько раз обращался в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, где поверили в его идею и бизнес-план, вследствие чего выделили средства на развитие.

«Приехали, посмотрели моё предприятие, которое тогда ещё маленькое было, не такое, как сейчас. Посмотрели оборудование, которое у меня на тот момент стояло. Я им рассказал свой бизнес-план, и они в меня поверили. В общем, три раза обращался в фонд. Займы помогли справиться с кассовым разрывом, купить оборудование и закупить сырьё, а также выплатить зарплаты работникам предприятия», — говорит Константин Беляев.

Благодаря этим средствам он смог вывести бизнес на новый уровень и обеспечить рост. Сейчас оборот предприятия составляет около 7 млн рублей в месяц, которые Константин продолжает вкладывать в дальнейший рост.

Планы у бизнесмена амбициозные — в ближайшие два-три года он ставит цель выйти на оборот около 300 млн рублей в год, а за пять лет — достигнуть уровня в 600 млн.

«Здесь достаточно места для построек, чтобы развить компанию. И ещё, помимо нашего сушёного мяса, очень хочется делать другие продукты питания. Например, хотелось бы колбасное производство открыть, у меня уже есть опыт работы в этом направлении. Также хотим производить тушёнку», — поделился Константин.

Сегодня в компании трудятся порядка 30 человек, включая тех, кто находится на аутсорсе. Предприниматель уверен в своём успехе, так как продукция прошла проверку временем и покупатели доверяют её качеству. Он тщательно следит за всеми этапами производства, поддерживая высокие стандарты. Благодаря постоянному вниманию к качеству и отзывам клиентов его бизнес завоевал доверие и лояльность потребителей и крупных реселлеров, что даёт ему уверенность в дальнейшем росте и расширении компании.

«Я показал себя людям, зарекомендовал себя. Я шёл не с пустыми руками, а показывал свой продукт, объяснял, как он продаётся и из чего он состоит. Многим потребителям мой продукт нравится, поэтому и крупные сети, и фонд верят в меня и в моё предприятие», — подчеркнул создатель компании «Мясное ремесло».

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются производством продуктов питания. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес продукты». С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес продукты».