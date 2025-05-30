Тагильский weekend топ-7: День защиты детей, вечер поэзии, парад оркестров, рок-концерт и игра в снежки

О том, чем заняться с 31 мая по 1 июня
Как называется ботинок с длинным носком? Буратинок. Ну а мы предлагаем вам насыщенную программу на предстоящие выходные, где каждый сможет найти для себя что-то интересное. Не упустите возможность насладиться атмосферой города и провести время с пользой!
Детская велогонка (0+)
31 мая 9:30
Район Голого Камня
В Нижнем Тагиле на Голом Камне состоится детская велогонка «Мала-хит». Юных участников ожидают: заезды на беговелах и велосипедах, фотографии с заездов, памятная медаль каждому финишёру и награждение самых сильных гонщиков. Для самых юных участников на беговелах и детей категории «Велосипед 1» заезд будет проходить в пределах стартовой поляны. Для участников категории «Велосипед 2» и «Велосипед 3» подготовлена настоящая мини-кантри трасса, где будут корневые участки и интересные спуски. Более взрослые ребята в категориях «Велосипед 4», «Велосипед 5» и «Велосипед 6» поедут по удлинённой трассе мини-кантри, которая будет включать в себя незабываемые участки лесных троп.
Концерт тагильского рок-исполнителя Леонида Белкина и его друзей «В последний день весны» (12+)
31 мая 15:00
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 7
На концерте прозвучат песни Леонида Белкина: «Весна», «Суббота», «Слишком поздно», «Девки», «Одинокое сердце», «Мама я машина», «Лажа», «Самолётик», «Если я не прав», «Провинциальный музыкант», «Настоящая любовь», «Искорка», «Настоящий Бажов» и другие.
«День защиты детей» (6+)
31 мая–1 июня
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
31 мая и 1 июня по случаю Дня защиты детей музей-заповедник подготовил увлекательные мероприятия: весёлые игры, познавательные квесты, творческие мастер-классы, увлекательные пешеходные и тематические экскурсии.
Вечер поэзии (18+)
1 июня 19:00
Бар «Гора»
Поэт Евгений Макаренко представляет творческий поэтический вечер «Нам Бог даёт детей не просто так»! Стихи, проза, свободный микрофон. Тёплый вечер 1 июня!
Фестиваль детских духовых оркестров «Аккорды лета» (6+)
1 июня 16:15–17:30
Театральная площадь
1 июня на улицах Нижнего Тагила состоится традиционный музыкальный праздник — региональный открытый фестиваль-парад детских и юношеских духовых оркестров «Аккорды лета».
В фестивале примут участие музыкальные коллективы из семи населённых пунктов Свердловской области. Помимо юных исполнителей на празднике выступят коллективы мажореток, танцевальные команды, детский военно-патриотический клуб.
Демонстрация техники (0+)
1 июня 10:00, 13:00
Площадь у каскада фонтанов
В День защиты детей тагильчане смогут увидеть демонстрацию транспортных средств Госавтоинспекции Нижнего Тагила и пожарную технику.
Детский праздник (0+)
1 июня 13:00
Гора «Белая»
Увлекательные конкурсы с элементами тимбилдинга. «Драйв Пати» — для самых маленьких: забавные игры и танцы, которые подарят море позитива! «Челлендж Пати» — для детей постарше: испытания на ловкость, смекалку и командный дух! Каждый участник сможет проявить свои таланты и получить подарки.