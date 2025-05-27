26-летний актёр Глеб Калюжный, герой сериалов «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки», ушёл в армию

Герой сериалов «Вампиры средней полосы» (18+) и «Трудные подростки» (18+) 26-летний актёр Глеб Калюжный сегодня с вещами явился на сборный пункт на улице Угрешской на юго-востоке Москвы.

5 марта 2025 года в СМИ появилась информация о возбуждении в отношении актёра уголовного дела в связи с длительным уклонением от прохождения срочной службы в армии. Калюжный обвинялся по ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». По версии журналистов, Калюжный стал фигурантом уголовного дела из-за неявки в военный комиссариат в октябре 2024 года, при этом оснований для отсрочки от военной службы по призыву в армии у актёра не было.

7 марта 2025 года стало известно, что после трёхчасового допроса в СК Калюжный частично признал вину. По информации газеты «Коммерсантъ», после допроса Калюжный направился в военкомат, где его оштрафовали на 30 тысяч рублей и вручили новую повестку.