Денис Паслер и Людмила Бабушкина открыли III Международный женский форум «Единство. Согласие. Развитие» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начал свою работу III Международный женский форум «Единство. Согласие. Развитие». К его участникам обратились врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

«Форум объединил заслуженных, талантливых и целеустремлённых женщин. Здесь собрались передовики производства, деятели науки и культуры, представители органов власти, главы муниципальных образований, предприниматели, руководители и преподаватели вузов и школ, медики, работники библиотек, лидеры общественных организаций. Это и те женщины, которые уже состоялись в профессии, и те, кто только начинает свой трудовой путь — молодые специалисты, студенты и волонтёры. И каждая из вас знает, что значит — брать на себя ответственность, решать непростые задачи, добиваться поставленных целей», — заявила Людмила Бабушкина.

По её словам, властями региона и страны уделяется серьёзное внимание созданию условий для самореализации женщин и для того, чтобы они могли активно участвовать в экономической, политической и общественной жизни своего муниципалитета, региона и всей страны. Спикер ЗакСО отметила также, что в Свердловской области женщины — полноправные участницы абсолютно всех процессов, в том числе и законотворческих. В каждом созыве регионального парламента представлены женщины. Женщины избираются главами муниципалитетов и в представительные органы муниципальных образований, пользуясь безусловной поддержкой своих избирателей.

Врио губернатора Денис Паслер выразил благодарность участницам, прежде всего, представительницам иностранных делегаций, преодолевшим тысячи километров для этой встречи, а также отметил высокий уровень организации мероприятия и особую, тёплую атмосферу.

«Женщины составляют 54% жителей Свердловской области. И в России, и в мире женщины играют ключевую роль. Вы вдохновляете, окрыляете, ведёте за собой. Для вас нет ничего невозможного: об этом говорят успехи в самых разных сферах — от науки и бизнеса до искусства и политики. Вам нет равных в том, чтобы менять мир к лучшему, делать его более справедливым, безопасным и благополучным. Этому соответствует и повестка сегодняшнего форума. В неё вошли вопросы развития международной кооперации, взаимодействия со странами Шанхайской организации сотрудничества, экологического благополучия, технологий сбережения здоровья. Центральной темой для нас по-прежнему является демографическая и семейная политика, укрепление традиционных семейных ценностей», — отметил Денис Паслер.

В пленарной сессии форума на тему «Женская сила созидания. Путь к победе и миру» приняли чрезвычайный и полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации Гунасекера Шобини, омбудсмен Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева, президент Арабского Союза женщин-инвесторов, член Совета по международным делам Египта Галал Ясса Хода, председатель Союза женщин России Мария Ситтель.

Напомним, мероприятия III Международного женского форума «Единство. Согласие. Развитие» объединили более 10 тысяч участников и гостей из 22 стран, среди которых Бразилия, Шри-Ланка, Испания, Египет, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и других государств. Участники изучат мировые практики решения задач бизнеса, здравоохранения, развития и сохранения института семьи, материнства, духовно-нравственного воспитания и культурно-гуманитарного партнёрства.

Мероприятие нацелено на консолидацию позиций женщин в развитии государства, социально-политической и общественной жизни страны, а также на укрепление семейных ценностей и поддержку женского предпринимательства.