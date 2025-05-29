В Свердловской области подвели итоги весенних экологических мероприятий ЕВРАЗа 

Подведены итоги весенних экологических мероприятий предприятий ЕВРАЗа в Свердловской области. Более двух тысяч сотрудников ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и подрядных организаций приняли участие в экологических субботниках на территориях комбинатов и в городах, где они работают.

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК ежегодно занимаются уборкой территорий комбинатов и окрестных улиц, высаживают цветы на социальных объектах и производственных площадках, а также белят бордюры. В Качканаре горняки очищают набережную городского пруда, которая является популярным местом отдыха для жителей.

Кроме того, в этом году при поддержке ЕВРАЗа в Нижне-Качканарское водохранилище было выпущено 1,5 млн молоди сига городской природоохранной организацией. Это массовое зарыбление способствует восстановлению экосистемы водоёмов и поддержанию биоразнообразия.

С 2018 года предприятия компании занимаются зарыблением водоёмов Нижнего Тагила и Качканара. Также экологи Нижнего Тагила совместно с юными экологами станции юных натуралистов провели акцию по высадке водных растений — эйхорнии и пистии — в прудок-осветлитель ЕВРАЗ НТМК на реке Вязовке для очистки сточных вод.

«Акции по высадке деревьев в рамках программы “Семейное дерево”, которые прошли весной в Нижнем Тагиле и Качканаре, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию ЕВРАЗ НТМК. В этих городах высадили более 4 тысяч саженцев рябины, сирени и яблони возле школ, а также сосен в прибрежной зоне и парке “Прометей”», — сообщили в пресс-службе ЕВРАЗа.

В Нижнем Тагиле прошёл фестиваль «Экофестим» на тему переработки твёрдых бытовых отходов в рамках программы «ЕВРАЗ: Люди будущего». Более ста школьников приняли участие в мастер-классах по переработке кожи, стекла и полиэтилена, выставке творческих работ и модных показах одежды из вторсырья.

В 2024 году ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК вложили более 4,6 млрд рублей в экологические проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре, направленные на проведение социально значимых мероприятий и модернизацию производственного оборудования.