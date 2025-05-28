Тайны закулисья. В Нижнетагильском театре кукол показали процесс создания спектаклей

В Нижнетагильском театре кукол прошла увлекательная экскурсия по его закулисью. Журналист АН «Между строк» побывала на этой экскурсии.

Путешествие по закулисью началось с погружения в богатую историю театра кукол. В Нижнем Тагиле спектакли для детей начали ставить ещё во времена царской России силами учеников Выйского училища. В начале советского периода при заводских клубах появились агитационные и самодеятельные площадки, но профессиональных театров ещё не было. Только в 1940 году было принято решение создать в городе театр кукол, но тогда не получилось: началась война.

И только 19 апреля 1944 года городская газета сообщила об открытии театра кукол в Нижнем Тагиле.

«Областной комитет по делам искусств организует в Тагиле кукольный театр, задачей которого будет обслуживание детей Тагильского района», — сообщалось в заметке.

Через месяц, 17 мая 1944 года, было подписано решение об организации профессионального театра кукол.

«В годы Великой Отечественной войны в Нижний Тагил эвакуировали тысячи рабочих, инженеров, техническую и творческую интеллигенцию из Ленинграда и других городов СССР. Новые горожане интересовались искусством: на концертах и спектаклях гастролирующих коллективов всегда были аншлаги», — рассказала АН «Между строк» экскурсовод Екатерина Баранова.

Нижнетагильский театр кукол стал важной частью культурной жизни города. За годы своего существования театр представил множество спектаклей, которые завоевали признание как у местных зрителей, так и на всероссийских конкурсах.

Одной из основных частей экскурсии стал мастер-класс по созданию героев теневого театра. Участники под руководством опытного кукловода и экскурсовода Екатерины Барановой смогли своими руками сделать уникальных персонажей, используя простые материалы. Это дало не только возможность проявить свои творческие способности, но и погрузиться в процесс появления театрального волшебства.

Показ сцены стал настоящим открытием для всех присутствующих. Гостям продемонстрировали уникальные театральные декорации и кукол. Экскурсовод рассказала о том, как создаются спектакли, какие технологии используются для работы с куклами и какие трудности преодолеваются в процессе репетиций. За кулисами царила атмосфера творчества и вдохновения. Самой интересной частью экскурсии стало посещение театральной мастерской, в которой вот уже 81 год создают самых разных героев спектаклей. Сначала художники делают образы персонажей в нарисованном виде, потом всё это воплощается в героев постановок. Театральные мастера — специалисты широкого профиля. Они работают с гипсом, деревом, металлом, тканями, пластиком, поролоном, пластмассой и другими материалами, занимаются вышивкой.

Экскурсия по закулисью театра кукол позволила не только узнать больше об этом удивительном искусстве, но и стать частью таинственного мира сказок.