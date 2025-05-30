В Нижнем Тагиле водитель припарковался прямо на тротуаре возле администрации Тагилстроевского района (ВИДЕО)

Читатель АН «Между строк» пожаловался на водителя, припарковавшего накануне, 29 мая, свой автомобиль в неположенном месте — прямо на тротуаре возле администрации Тагилстроевского района. Нарушение зафиксировано на видеозаписи авторегистратора.

«У нас администрация всех наказывает за парковку на тротуарах, а сами забили на это правило», — комментирует ситуацию тагильчанин.

В городской Госавтоинспекции АН «Между строк» рассказали, что за нарушение правил стоянки водителю автомобиля Kia Cerato полагается административный штраф в размере 1 тысячи рублей в соответствии с ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ.

Напомним, это не первая жалоба тагильчан на автомобилистов, игнорирующих правила парковки. В апреле водитель автомобиля Suzuki Vitara, несмотря на наличие свободных мест, припарковался прямо на тротуаре у храма Сергия Радонежского на Тагилстрое.