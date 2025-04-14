В Нижнем Тагиле автохам припарковался прямо на тротуаре возле церкви (ВИДЕО)

Читатель АН «Между строк» пожаловался на автохама, который припарковал свой автомобиль в неположенном месте.

На видеозаписи виден автомобиль, припаркованный, несмотря на наличие свободных мест, прямо на тротуаре возле храма Сергия Радонежского на Тагилстрое.

«Все машины стоят как положено, а этот “умник” встал на тротуар возле церкви», — комментирует ситуацию тагильчанин на видео.

За нарушение правил стоянки водителю автомобиля Suzuki Vitara полагается штраф в размере 1 тысячи рублей в соответствии с ч. 3.1 ст. 12.19 КоАП РФ.

В городской Госавтоинспекции АН «Между строк» рассказали, что по факту нарушения проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, это уже не первая жалоба от тагильчан на автомобилистов, паркующихся в неположенных местах. Так, на улице Добролюбова, 38 девушка-водитель внедорожника припарковалась на газоне детской площадки. Увязнув в земле, автомобиль забуксовал, оставив глубокие колеи рядом с песочницей и испортив газон, превратив его в грязное месиво. Жильцы дома требуют наказать виновных и заставить восстановить газон.