Спикер ЗакСО Людмила Бабушкина предложила депутатам Госдумы, посетившим Свердловскую область, рассмотреть дополнительные меры по поддержке участников СВО и трудоустройству молодёжи

Вчера, 30 мая, в ходе визита делегации комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов на Средний Урал председатель Законодательного Собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина выступила с предложениями, которые планируется включить в рекомендации по итогам круглого стола «Практика применения Федерального закона от 12 декабря 2023 года № 565-ФЗ “О занятости населения в Российской Федерации” (региональный аспект)».

Делегацию возглавлял председатель комитета Ярослав Нилов. Также в работе круглого стола принял участие заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. В начале визита члены делегации посетили несколько предприятий и учреждений Екатеринбурга, чтобы ознакомиться с текущими решениями в сфере кадровой политики и занятости. Например, в филиале фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» представили практики адресной помощи ветеранам СВО, включая трудоустройство, реабилитацию после ранений и вовлечение инвалидов в спортивные мероприятия. Делегация также побывала в реабилитационном центре для инвалидов и на предприятии «СКБ Контур», где гостям рассказали о практике трудоустройства молодых специалистов в рамках проекта «Уральская инженерная школа».

Людмила Бабушкина отметила важность обсуждения новых вопросов, которые возникают с развитием законодательства, подчеркнув, что проведение подобных мероприятий в регионе способствует диалогу и обмену мнениями.

«Мы выразили удовлетворение положениями действующего в настоящее время Федерального закона “О занятости населения в Российской Федерации”. Но тем не менее, время идёт вперёд, появляются новые вопросы. Важно, что нас слышат. Те предложения, которые мы подготовили с Ярославом Евгеньевичем, взяли в работу, и я думаю, что мы увидим результат. Проведение таких мероприятий в нашем регионе значимо для коммуникации. Теперь у нас будет возможность обратиться и в комитет, и в Минтруд, и в другие структуры, которые сегодня присутствовали», — отметила Людмила Бабушкина.

Обсуждая предложения от депутатов ЗакСО, Людмила Бабушкина акцентировала внимание на необходимости рассмотреть дополнительные меры поддержки предприятий, создающих рабочие места для участников спецоперации, получивших инвалидность в ходе боевых действий. Также было предложено организовать работу по маршрутизации выпускников образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования на предприятия, принимать меры по информированию населения о вакантных рабочих местах и развивать социальное партнёрство в сфере занятости.

Ярослав Нилов подчеркнул актуальность темы совершенствования государственной политики в сфере занятости населения, а также добавил, что проведение подобных мероприятий позволяет понять реальные потребности и результаты принимаемых мер.

«Рынок труда сегодня находится в уникальном состоянии: с одной стороны — крайне низкая безработица, с другой — у предприятий существует потребность в кадрах. Нам важно видеть, как принимаемые нами законы работают на земле», — пояснил Ярослав Нилов.

На брифинге по итогам встречи гости выразили благодарность Заксобранию Свердловской области и лично Людмиле Бабушкиной за организацию мероприятия и работу по подготовке рекомендаций.