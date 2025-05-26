В Нижнем Тагиле суд лишил водительских прав 72-летнюю женщину на 1,5 года за наезд на пешехода

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила лишил 72-летнюю женщину водительских прав на полтора года за наезд на пешехода. Как сообщает пресс-служба суда, в сентябре 2024 года у дома № 18 по улице Юности пенсионерка, управляя автомобилем Hyundai, наехала на пешехода-мужчину и покинула место происшествия, не предприняв мер по оказанию первой помощи пострадавшему. Вскоре женщина осознала произошедшее и вернулась на место ДТП. Однако пешехода там уже не было, вызванная очевидцами скорая помощь доставила мужчину в больницу, где ему диагностировали перелом ноги.

«В суде водитель объяснила свои действия опасением столкновения на узкой проезжей части со встречным грузовым автомобилем, поэтому прижалась к правому краю дороги, где и произошло столкновение с пешеходом. Судом при рассмотрении дела установлено, что водителем были нарушены ПДД при совершении манёвра, что и привело к наезду на пешехода. Пешеход в этой ситуации также допустил нарушение ПДД, поскольку переходил проезжую часть в неположенном месте, да ещё и остановился прямо на проезжей части без видимой необходимости, именно в этот момент он и был сбит автомобилем», — сообщает пресс-служба суда.

В результате полученной травмы мужчина длительное время находился на лечении, поэтому, в связи с истечением предусмотренных законом сроков, к административной ответственности за это нарушение он привлечён не был.

Водитель автомобиля признала свою вину и раскаялась. Ранее к административной ответственности она не привлекалась, имеет стаж вождения более десяти лет.

Тагилстроевским районным судом Нижнего Тагила вынесено постановление о привлечении водителя к административной ответственности по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), с назначением наказания в виде лишения права управления транспортным средством сроком на полтора года.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.