«Для вербовщиков наши дети — расходный материал». В УФСБ по Свердловской области рассказали, как спецслужбы Украины привлекают российских подростков к совершению терактов

В новогодние каникулы в Екатеринбурге была задержана группа молодых людей, подозреваемых в подготовке террористических актов. В ходе обыска у них была обнаружена взрывчатка, что свидетельствует о том, что они планировали совершить ещё один взрыв. Ранее ещё одну компанию подростков задержали в 2023 году. Ребята хотели поджечь релейные шкафы на железной дороге.

По версии следствия, все они получали задания через мессенджеры от спецслужб Украины. За свои действия парням обещали по 10 тысяч рублей за каждый теракт. Журналисты «Российской газеты» пообщались с 15-летним задержанным Дмитрием, который принимал участие в одном из таких преступлений.

«Хотелось лёгких денег. О каких-то там вражеских замыслах даже не думал. Друзья позвали, говорили, можно 130 тысяч заработать. Я, конечно, на такую сумму не рассчитывал, но, казалось, всё будет просто, никто нас не засечёт», — рассказывает Дмитрий.

Ещё один несовершеннолетний задержанный Вячеслав из Первоуральска рассказал, как готовился к преступлению. Школьник «заработал» 5 тысяч рублей, на которые купил кроссовки, футболку и электронную сигарету.

«Около 23 часов пошёл по указанным координатам, взяв с собой купленный ацетон и ломик. Все в доме спали, удалось уйти незаметно. В темноте дошёл до релейного шкафа. Он был заперт, а на двери табличка: “Ст. 281 УК РФ (Диверсия). Лишение свободы от 10 до 20 лет”. Испугался и вернулся домой. Всё закупленное спрятал под диван. Написал аккаунту BBG, что не смог поджечь, на что мне ответили — на днях удастся сделать это снова. Тогда предложил другу — хочет ли он подработать. Тот согласился, отправил ему данные аккаунта. Вдвоём будет не страшно. После лёг спать, поскольку было уже поздно», — говорит Слава.

По данным экспертов Федеральной службы безопасности, возраст людей, вовлечённых в диверсионную деятельность, становятся моложе. Если в 2022 году средний возраст завербованных составлял 38 лет, то в 2023 году он снизился до 28 лет. В настоящее время недружественные спецслужбы нацелены на людей в возрасте от 25 лет и младше. При этом не всегда вербовщики связывают поджог, который должен совершить человек, с СВО, чтобы его не вспугнуть. Иногда причиной диверсии называют, например, разборки конкурирующих компаний.

«Для иностранных спецслужб судьба вербуемых подростков безразлична. Их не интересует, останутся ли они живы и что будет, когда российские спецслужбы или правоохранители вычислят несовершеннолетних и арестуют их. А малолетних диверсантов мы всегда находим. Для вербовщиков наши дети — расходный материал, как спичка: подожгла своё — выкинули. И начинают обрабатывать других. Вербуют подростков отнюдь не сверстники, а специально подготовленные взрослые. Как правило, сотрудники спецслужб Украины: либо ГУР, либо СБУ. Именно они вовлекают в противоправную деятельность наших детей через соцсети и мессенджеры. Поиск юных кандидатов для вербовки идёт в тематических антироссийских, проукраинских Telegram-каналах, а также в так называемых Telegram-каналах “спортики”. Как правило, они первыми выходят на контакт, сами вступают в переписку. К примеру, предлагают сходить на разведку, что-то сфотографировать и выслать снимок. Даже за фотографирование объекта противник перечисляет деньги. Плата поступает довольно быстро: чаще в течение нескольких часов. И так ребят вовлекают в террористическую деятельность», — поясняет руководитель одного из подразделений УФСБ РФ по Свердловской области Александр.

15-летнему Николаю из Красноуральска незнакомец через мессенджер предложил подзаработать: написать на стенах краской антивоенные призывы. Николай показал сообщение родителям, и те запретили ему связываться с этим контактом. Но парень показал сообщение другу Диме, которого предложение заинтересовало.



«Я даже вначале не понял, что мы такое пишем на стене, думал какую-то странную фамилию: “Мобиков домой”. А оказалось, что мы обзываем ребят, ушедших на СВО», — объясняет подросток.

Первая диверсия с поджогом технологической будки парням удалась, но когда человек из мессенджера приказал спалить тепловоз, то Дима отказался и на дело не пошёл. В эту же ночь его друзей с поличным задержали полицейские. А за самим Димой пришли в 6 часов утра.



Видео: «Российская газета», Центральный МСУТ СК России