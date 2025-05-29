Тагильчанка через прокуратуру и суд добилась переноса контейнерной площадки подальше от её окон

Жительница Нижнего Тагила Галина М., проживающая в доме № 114 на улице Пархоменко, столкнулась с серьёзной проблемой, касающейся санитарных норм и правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Близость контейнерной площадки к первому подъезду её дома создавала невыносимые условия, превращая жизнь жильцов в настоящий кошмар. Неприятный запах и антисанитарные условия стали привлекать грызунов и насекомых. Это и стало причиной обращения Галины к Нижнетагильскому межрайонному природоохранному прокурору.

«В своей жалобе женщина подробно описала ситуацию, указав на явное нарушение законодательства об охране окружающей среды. Она акцентировала внимание на том, что расположение контейнерной площадки прямо у подъезда дома делает невозможным нормальное проживание в доме, создавая ощущение, что жильцы живут на свалке. Ситуация усугублялась тем, что ранее проведённое общее собрание жильцов многоквартирного дома не привело к принятию решения о перемещении контейнерной площадки из-за разногласий во мнениях жильцов», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

В ходе проверки надзорного ведомства подтвердился факт нарушения законодательства со стороны ООО «Управляющая компания Красный Камень», ответственного за обслуживание дома. Прокурор выдал предписание об устранении нарушений, но управляющая компания не выполнила его.

В результате прокурор подал иск в суд о возложении на компанию обязанности устранить выявленные нарушения. В суде управляющая компания признала иск, представив доказательства начала работы по согласованию нового места для контейнерной площадки. Однако признание не исключило необходимости судебного решения для принуждения компании к исполнению обязанностей.

«28 мая 2025 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес решение об удовлетворении иска прокурора. Суд обязал ООО "Управляющая компания Красный Камень" выполнить работы по переносу контейнерной площадки в срок до 1 ноября 2025 года, строго соблюдая все требования СанПиН. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — отметили в суде.