В Екатеринбурге ФСБ, МВД и СК России накрыли преступную группу в сфере незаконной миграции

В Екатеринбурге следователями СК России совместно с оперативниками ФСБ и МВД России пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы в сфере незаконной миграции.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области 9 фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — сообщил руководитель СУ СК России по Свердловской области генерал-майор юстиции Богдан Францишко.

По версии следствия, в период с сентября 2024 года по май 2025 года житель одной из стран Центральной Азии, находясь в Екатеринбурге, создал преступную группу с целью организации нелегального пребывания иностранцев в России. В состав группы вошли девять человек: иностранцы и граждане России, включая 45-летнюю руководительницу «Центра по приёму экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства». Этот центр является структурным подразделением ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».

Согласно материалам уголовного дела, участники преступной группы, следуя заранее определённым ролям, искали иностранных граждан, которые прибыли в Россию. Затем они организовывали их незаконное пребывание в стране, фиктивно регистрируя их.

По версии следствия, директор центра по приёму экзаменов, нарушая установленный порядок, принимала десятки иностранных граждан на экзамены. За вознаграждение она предоставляла им через сообщников варианты правильных ответов. Это позволяло экзаменующимся отвечать на тестовые вопросы, даже не зная основ русского языка. Таким образом, иностранцы получали возможность легально находиться и работать в России.

В результате совместных действий следователей Следственного комитета России, сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД России были задержаны все девять участников организованной преступной группы. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники Следственного комитета России продолжают проводить комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательств. Также устанавливаются возможные другие преступления, совершённые участниками преступной группы, и их возможные сообщники.

«Выявили, задержали и изобличили в противоправной деятельности группу сотрудники регионального ФСБ, подразделений уголовного розыска и по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции в ходе реализации поступившей оперативной информации при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Сыщики и следователи провели серию обысков, в ходе которых удалось обнаружить и изъять важные для расследования документы и вещдоки. Заходить в два адреса оперуполномоченным пришлось силовым методом, так как двери фигуранты дела добровольно не открывали. Представители ФСБ, МВД и СКР продолжают совместную работу, выясняя точное количество участников группы и количество криминальных эпизодов противоправной деятельности», — отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.