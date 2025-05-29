Житель Нижнего Тагила прогулял зарплату, а жене сказал, что его обокрали. Теперь его ещё и оштрафовали

Житель Нижнего Тагила солгал о краже 50 тысяч рублей, чтобы скрыть траты от жены — за ложный донос ему пришлось ответить перед законом. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, в марте 2025 года Юрий К. получил заработную плату. Опасаясь, что через банковское приложение супруга заметит трату денег, он перевёл 50 тысяч рублей на счёт подвозившего его таксиста, который согласился обналичить деньги. Получив наличные, мужчина поспешил потратить их на личные нужды, на звонки супруги не отвечал и не появлялся дома несколько дней. По возвращении ему пришлось объясняться с женой о причинах своего длительного отсутствия и тратах.

«Испугавшись последствий женского гнева, Юрий придумал версию о том, что в гостях он передал свой телефон знакомому, которому требовалось позвонить. И якобы тот, воспользовавшись установленным в телефоне банковским приложением, самовольно перевёл с его банковского счёта 50 тысяч рублей неизвестному лицу. Супруга, мудрая женщина, не поверила в легенду, но мужчина не хотел отступать и, чтобы убедить жену, обратился в полицию с заявлением о совершенном в отношении него преступлении. Сотрудники полиции очень быстро установили все обстоятельства, и план мужчины был раскрыт. В результате по заявлению Юрия было отказано в возбуждении уголовного дела, а его самого привлекли к ответственности за заведомо ложный донос», — сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В суде Юрий полностью признал свою вину. Суд учёл, что мужчина впервые привлекается к ответственности, имеет стабильную работу и доход, воспитывает малолетнего ребёнка и является основным кормильцем в семье.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления), и с учётом всех обстоятельств дела назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.