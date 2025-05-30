Школьник из Нижнего Тагила заплатит 300 тысяч рублей за сломанную руку однокласснику

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила добилась через суд взыскания компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей в пользу 12-летнего мальчика, пострадавшего в результате хулиганской выходки возле школы.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что 11 октября 2024 года после окончания учебных занятий 14-летний учащийся школы, находясь возле крыльца образовательного учреждения, применил физическую силу в отношении 12-летнего мальчика. Обхватив руками туловище последнего, он поднял и перекинул подростка через плечо на землю, после чего упал на него сверху», — сообщает прокуратура Свердловской области.

Своими действиями юноша причинил 12-летнему мальчику сильную физическую боль и телесные повреждения в виде закрытого перелома руки. В интересах подростка прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

«Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме, взыскав с 14-летнего подростка и его законных представителей в пользу пострадавшего ребёнка компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу.