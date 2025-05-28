Ленинский суд отказал 62-летней жительнице Нижнего Тагила в возврате 1,7 млн рублей, отданных за гадание

Сегодня, 28 мая, Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел гражданское дело 62-летней жительницы, которая перевела более 1,7 млн рублей за услуги гадания.

Напомним, женщина обратилась в программу «Утренние гадания», транслируемую на федеральном телеканале «ТВ-3», с просьбой об оказании эзотерических услуг. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Нижнего Тагила, деньги были перечислены по указанию человека, представившегося исполнителем, однако обязательства выполнены не были, а на направленные претензии женщина ответа не получила.

Тагильчанка посчитала, что её права как потребителя услуги были нарушены, и требовала вернуть денежные средства, а также компенсацию морального вреда в размере одного млн рублей и штраф.

Помимо федерального телеканала, в качестве ответчиков привлечены: физическое лицо, представившееся исполнителем услуг, платёжные системы и финансовые организации, а также ОП № 16 МУ МВД «Нижнетагильское» и прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила. По версии истца, полиция и надзорные органы виноваты в том, что не смогли помочь ей вернуть деньги.

«По результатам рассмотрения дела в удовлетворении исковых требований судом отказано в полном объеме. Суд не нашел оснований для удовлетворения заявленных требований», — сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.