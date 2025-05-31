За 23 года работы СОФПП помог бизнесу Свердловской области получить поддержку почти на 170 млрд рублей

Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») исполнилось 23 года. За это время более 200,5 тысячи предпринимателей и тех, кто собираются начать своё дело, воспользовались услугами фонда.

«По поручению главы региона Дениса Паслера в Свердловской области выстраивается комплексная работа, направленная на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. В регионе зарегистрировано почти 218 тысяч субъектов МСП и более 397 тысяч самозанятых граждан. В малом и среднем бизнесе заняты около 950 тысяч человек — это почти половина трудоспособного населения региона. Малый и средний бизнес в Свердловской области сегодня — ключевой работодатель и крупнейший налогоплательщик», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Сегодня в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства входит 40 муниципальных фондов. Сложившаяся система, а также высокий уровень цифровизации сервисов делают услуги СОФПП доступными на всей территории региона.

Финансовая поддержка является одним из ключевых направлений деятельности фонда: СОФПП выдавал поручительства и льготные кредиты, а с 2014 года началась выдача льготных займов, ставших одной из самых популярных мер поддержки. За всё время работы было выдано более 6,5 тысячи займов на сумму более 11 млрд рублей. Кроме того, предприниматели региона получили в фонде 14,4 тысячи поручительств на сумму почти 54 млрд рублей, что позволило бизнесу привлечь в банках на своё развитие свыше 158,3 млрд рублей.

Для расширения рынков сбыта предприятий на базе СОФПП был создан Центр поддержки экспорта. Сегодня он оказывает компаниям порядка 20 различных мер содействия. С 2018 года при участии ЦПЭ 712 компаний заключили экспортные контракты на сумму почти 354 млн долларов.

В 2014 году фонд подписал соглашение с Российской ассоциацией франчайзинга и начал помогать предпринимателям с масштабированием, «упаковывая» франшизы.

При непосредственном содействии СОФПП в Свердловской области было зарегистрировано 5110 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. В фонд обращались с самыми разными бизнес-идеями: создание сети диализных центров, выращивание грибов, производство безлактозных йогуртов, издательство книг, покупка авиа-симулятора, изготовление оснастки для литейных производств. Наиболее популярные виды деятельности получателей поддержки фонда — торговля, производство и грузоперевозки.

На разных этапах своего развития к инструментам содействия СОФПП обращались ставшие известными в Свердловской области и за её пределами компании: «Жизньмарт», «ИталианПицца», Контур, «Гермес-Урал», «Французский пекарь», I.B.W, «Труба-Дело», АКГ «Капитал», «Про-Бизнес-Парк», «Фарфор Сысерти», «Геобурмаш», «Дрэгонфлай», «Завод ЭМА», «Айдиго», «Портновская мануфактура SHISHKIN», «Грум», «Биомикрогели», НПО «Экспериментальный завод» и многие другие.

«Фонд всегда развивался вместе с предпринимателями, шёл от запроса, менялся в связи с требованиями рынка. Например, в период пандемии мы перешли на антикризисные меры, ввели новые финансовые инструменты для быстрой помощи бизнесу, запустили студию прямых эфиров для информирования предпринимателей. После кризиса 2020 года бизнесу нужны были новые инструменты развития, индивидуальный подход — фонд начал оказывать содействие в выпуске облигаций», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

В 2020 году была создана горячая линия, которая работает до сих пор. На неё поступило более 125 тысяч обращений. Самые популярные вопросы связаны с инструментами поддержки, условиями займов и поручительств, обучающими мероприятиями фонда. В студии Sofp Live прошло 379 прямых эфиров на актуальные для бизнеса темы, которые совокупно получили более одного миллиона просмотров.

В 2020 году в Свердловской области началось развитие креативной инфраструктуры. Сегодня она представлена 11 кластерами. Одной из центральных площадок в регионе выступает креативный кластер «Домна» — проект Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Инициаторы проекта, которые до сих пор активно его поддерживают, — правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга.

За три года в кластере прошли 970 мероприятий — выставок, форумов, фестивалей, ярмарок, концертов, в том числе российского и международного масштаба, в которых приняли участие более 100 тысяч человек. В магазине товаров локальных производителей, который помог выйти в офлайн многим начинающим продавцам, сегодня представлено более 300 брендов.

В 2024 году Свердловская область стала пилотным регионом для реализации Регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ), а СОФПП был выбран опорной организацией по развитию креативных индустрий региона.

СОФПП был создан 28 мая 2002 года по инициативе правительства Свердловской области. Фонд стал одним из ключевых элементов многоуровневой системы поддержки малого и среднего бизнеса, оказывая финансовое, консультационное, имущественное, образовательное и другие виды содействия. Работа фонда осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».