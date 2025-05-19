В Нижнем Тагиле 24 мая состоится первый в истории города фестиваль кофе

В Нижнем Тагиле 24 мая в отеле «Демидов Плаза» состоится первый в истории города фестиваль кофе. «Кофе Фест Тагил» объединит профессионалов, предпринимателей и всех, кто любит этот ароматный напиток. Организаторы мероприятия — центр «Мой бизнес» при поддержке администрации города и владельцы местных кофеен.

На фестивале участники познакомятся с основными трендами в кофейной индустрии и получат советы от профессионалов. Вас ждёт — маркет товаров местных производителей, фуд-корт с авторскими десертами и лекторий с ведущими экспертами из сферы кофейной и ресторанной индустрии, маркетинга и фитнеса. А также профессиональный каппинг и дегустация кофе из разных уголков мира от уральских обжарщиков Ingresso и Bittersweet.

Гости «Кофе Фест Тагил» могут принять участие в мастер-классах и узнать об альтернативных способах заваривания кофе, чайных церемониях и о том, как сделать полезную косметику из кофе или дать вторую жизнь кофейным стаканчикам. Посетители фестиваля познакомятся с известными уральскими обжарщиками и кофейнями города: «Кукуш», Clever, «Кофе с тобой», «Место назначения», Coffee like.

«Это площадка, где малый бизнес, творческие люди и активная молодёжь могут найти вдохновение, новые идеи и партнёров. Лекции и мастер-классы помогут предпринимателям развиваться, а чемпионат бариста докажет, что в малом бизнесе есть место высокому профессионализму», — поделилась руководитель проектов центра «Мой бизнес» Ольга Гроховская.

Кульминацией фестиваля станет чемпионат бариста «Тагил Кофе Кап». Участников чемпионата будут оценивать известные эксперты индустрии — Василий Караваев, Ярослав Королёв и Иван Морозов. Оцениваются вкус и аромат кофе, участникам предстоит приготовить два эспрессо и два молочных напитка. Чемпионат — это уникальная возможность узнать имена лучших бариста. «Тагил Кофе Кап» организован при поддержке компании Ingresso, которая гарантирует его проведение на высоком профессиональном уровне.

В числе организаторов также кофейня «Кукуш», предприниматель Кима Арменовна Ушакова, сеть кофеен «Кофе с тобой», предприниматель Михаил Алексеевич Галямов, маркетинговое агентство «ASTRA PR».

«Кофе Фест Тагил» пройдёт в отеле «Демидов Плаза» по адресу: ул. Горошникова, 11 с 12:00 до 17:00. Вход свободный. Сайт: https://coffefesttagil.ru