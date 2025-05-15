«Welcome drink к переделу мира». Топ-5 цитат со Всероссийского форума о деньгах «Финмаркет — 2025», который проходит в Екатеринбурге

Благодаря искусственному интеллекту и биотехнологиям через 5-10 лет мир изменится до неузнаваемости, а уровень жизни будет намного выше. Это один из главных прогнозов Всероссийского форума о деньгах «Финмаркет — 2025», первый день работы которого прошёл вчера в Екатеринбурге. Предлагаем вам топ-5 цитат ведущих спикеров форума, отражающих актуальные тренды в бизнесе, финансах, экономике, политике и социальной сфере.

«В этом году мы отмечали прирост многих финансовых показателей, что говорит о благоприятной среде для создания и развития бизнеса в Свердловской области», — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время открытия мероприятия.

Он добавил, что проведение такого масштабного форума в столице Среднего Урала уже стало хорошей традицией, которая помогает в развитии города и региона.

«Тарифные войны Трампа — это только welcome drink к тому переделу мира, который мы все сейчас наблюдаем», — считает инвестбанкир Евгений Коган.

Он отмечает также, что мирный процесс по урегулированию военных конфликтов неизбежен, криптовалюта сильно переоценена как инструмент для инвестиций, а вот серебро, наоборот, имеет неплохой инвестиционный потенциал. ИИ и биотехнологии уже в ближайшие пять-семь лет изменят мир до неузнаваемости, а в медицине и транспорте произойдёт настоящая революция.

«Клиенты не хотят сервис мирового класса — это вчерашний день. Они хотят быть клиентами мирового класса. И будущее — за бизнесом по любви, у которого цель — превратить своего клиента в более крутого человека», — считает международный эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий, работающий с бизнесом в 22 странах, Гарретт Джонстон.

Он выразил надежду, что человечество уже в скором будущем начнёт жить в более счастливом мире, где люди работают в соответствии со своими талантами и могут более успешно реализовывать свой потенциал. А к 2030 году у каждого будет свой цифровой двойник и AI-ассистент.

«У меня складывается впечатление, что Трамп чётко знает, что ещё до сентября произойдёт обвал рынка. Поэтому он не несёт никакой ответственности за все свои нынешние действия. Если это произойдёт, либеральная экономическая модель в нашей стране закончится», — сказал известный экономист, телеведущий Михаил Хазин.

Что касается перспектив инвестирования, то, по мнению эксперта, в ближайшие 5 лет надёжнее всего вкладываться в физическое золото.

«Если население не вносит деньги в сбережения, а пускает всё в продовольственный обмен, ставки и инфляция будут возрастать», — отметил начальник отдела регионального экономического анализа Уральского ГУ Банка России Константин Юрченко.

Он сказал также, что потребительская активность в России начала охлаждаться, но потребительские настроения по-прежнему оптимистичны.